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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 12.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 12.10.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Nokia
    ISIN: FI0009000681
    WKN: 870737
    Die Nokia Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,15 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -3,14 %
    Platz 2
    Performance 1M: -0,28 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,14 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +2,60 %
    Platz 3
    Performance 1M: -3,30 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,60 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Bewertung der Rheinmetall-Aktie: Einige halten 400–500 Euro angesichts möglicher Normalisierung der Rüstungsnachfrage für fair, andere verweisen auf den Auftragsbestand von 80 Milliarden Euro und starkes Umsatzwachstum. Die Analystenziele reichen von 1.020 bis 2.300 Euro. Politische Entwicklungen gelten als Kurstreiber, das EUWAX-Sentiment wird als fallend beschrieben.

    TotalEnergies
    Tagesperformance: +2,59 %
    Platz 4
    Performance 1M: -0,01 %
    Chart TotalEnergies
    ISIN: FR0000120271
    WKN: 850727
    Die TotalEnergies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,59 %.

    Koninklijke Ahold Delhaize
    Tagesperformance: -2,35 %
    Platz 5
    Performance 1M: +2,66 %
    Chart Koninklijke Ahold Delhaize
    ISIN: NL0011794037
    WKN: A2ANT0
    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,35 %.

    Adyen Parts Sociales
    Tagesperformance: +2,24 %
    Platz 6
    Performance 1M: -2,09 %
    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,24 %.

    ENI
    Tagesperformance: +2,06 %
    Platz 7
    Performance 1M: +5,44 %
    Chart ENI
    ISIN: IT0003132476
    WKN: 897791
    Die ENI Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,06 %.

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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 12.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 12.10.2026 im Eurozone 50.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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