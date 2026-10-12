Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 12.10.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 2
Performance 1M: -0,28 %
Performance 1M: -0,28 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,60 %
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 3
Performance 1M: -3,30 %
Performance 1M: -3,30 %
? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Bewertung der Rheinmetall-Aktie: Einige halten 400–500 Euro angesichts möglicher Normalisierung der Rüstungsnachfrage für fair, andere verweisen auf den Auftragsbestand von 80 Milliarden Euro und starkes Umsatzwachstum. Die Analystenziele reichen von 1.020 bis 2.300 Euro. Politische Entwicklungen gelten als Kurstreiber, das EUWAX-Sentiment wird als fallend beschrieben.
TotalEnergies
Tagesperformance: +2,59 %
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 4
Performance 1M: -0,01 %
Performance 1M: -0,01 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 5
Performance 1M: +2,66 %
Performance 1M: +2,66 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 6
Performance 1M: -2,09 %
Performance 1M: -2,09 %
ENI
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 7
Performance 1M: +5,44 %
Performance 1M: +5,44 %
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