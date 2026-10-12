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    Der indische Industrieverband (CII) zeichnet Afcons mit dem National Environmental Excellence Award aus

    MUMBAI, Indien, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Afcons Infrastructure Limited wurde für seine Arbeit am Hochgeschwindigkeitsbahnprojekt Mumbai-Ahmedabad (Paket C-2) mit dem Nationalen Preis für vorbildliche Umweltpraktiken 2026 des Indischen Industrieverbands (CII) in der Kategorie Biodiversitätsmanagement" ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung wird das Engagement von Afcons gewürdigt, branchenführende Umweltverantwortung in groß angelegte Infrastrukturprojekte zu integrieren und dabei gleichzeitig operative Exzellenz und eine nachhaltige Projektabwicklung zu gewährleisten.

    L-R: Mr. Mihir Mishra, Vice President - CPE, Afcons (2nd from left), Mr. Sumon Paul, Assistant General Manager - HSE (4th from left), along with the Afcons team, received the award

    Giridhar Rajagopalan, stellvertretender Geschäftsführer von Afcons Infrastructure Limited, kommentierte diese Leistung wie folgt: „Bei Afcons ist Nachhaltigkeit ein wesentlicher Bestandteil unserer Projektabwicklung." Unser Ansatz zielt darauf ab, die Auswirkungen auf die Umwelt durch ein strenges Umweltmanagement, einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und nachhaltige Baupraktiken so gering wie möglich zu halten. Diese Auszeichnung spiegelt den innovativen Ansatz von Afcons bei der nachhaltigen Infrastrukturentwicklung und der Verantwortung für die Umwelt wider."

    Die Auszeichnung wurde von Herrn Mihir Mishra, Vizepräsident – CPE, und Herrn Sumon Paul, Assistent, entgegengenommen. Der General Manager – HSE zusammen mit dem Afcons-Team bei einer Feierstunde am 9. Oktober 2026 in Chennai.

    Im Rahmen des Projekts wurden Prinzipien der Kreislaufwirtschaft umgesetzt, indem Betonauswaschabfälle recycelt wurden, um Sand, Zuschlagstoffe und Wasser zurückzugewinnen, Tunnelaushub beim Segmentguss wiederverwendet wurde, das Tunnelabwasser vor der Einleitung aufbereitet wurde und durch Dachoberlichter möglichst viel Tageslicht genutzt wurde. Dadurch konnten der Ressourcenverbrauch, das Abfallaufkommen, der Energieverbrauch und die Umweltbelastung erheblich reduziert werden.

    Informationen zu Afcons Infrastructure Ltd.

    Afcons Infrastructure Ltd ist das führende Infrastruktur-, Ingenieur- und Bauunternehmen der Shapoorji Pallonji Group. Das Unternehmen blickt auf mehr als sechs Jahrzehnte Erfahrung zurück und weist eine solide Erfolgsbilanz bei der Umsetzung zahlreicher technisch komplexer EPC-Projekte in Indien und international auf. Das Unternehmen ist in 31 Ländern Südasiens, Afrikas, des Nahen Ostens und der GUS vertreten. Laut der jüngsten ENR-Erhebung gehört Afcons zu den 140 führenden internationalen Bauunternehmen weltweit; im Bereich Brücken liegt Afcons auf Platz 12 und im Bereich maritime Infrastruktur und Häfen auf Platz 8.

    Afcons and SP Logo

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    Der indische Industrieverband (CII) zeichnet Afcons mit dem National Environmental Excellence Award aus MUMBAI, Indien, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Afcons Infrastructure Limited wurde für seine Arbeit am Hochgeschwindigkeitsbahnprojekt Mumbai-Ahmedabad (Paket C-2) mit dem Nationalen Preis für vorbildliche Umweltpraktiken 2026 des Indischen …
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