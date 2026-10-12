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    Starbucks

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    Kein Kauf von Burrito-Kette Chipotle

    Für Sie zusammengefasst
    • Starbucks dementiert Übernahmepläne für Chipotle
    • Chipotle-Aktien fallen nach dem Starbucks-Dementi
    • Niccol setzt bei Starbucks auf besseren Service
    Starbucks - Kein Kauf von Burrito-Kette Chipotle
    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    SEATTLE (dpa-AFX) - In den USA wird es doch keinen Burrito zum Starbucks -Kaffee geben: Die Kaffeehaus-Kette hat Pläne zum Kauf der auf mexikanische Küche spezialisierten Chipotle-Restaurants verneint. Vergangene Woche hatte die "Financial Times" berichtet, Starbucks habe an einem Übernahmeangebot für Chipotle gearbeitet. Starbucks kaufe Chipotle nicht, teilte nun eine Sprecherin mit.

    Chipotle wurde bereits als möglicher Übernahmekandidat gehandelt. Nach dem Dementi von Starbucks legten Aktien der Kaffeehaus-Kette zu und der Chipotle-Kurs gab nach.

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    Pikanter machte die Spekulationen, dass heutige Starbucks-Chef Brian Niccol zuvor Chipotle geführt hatte und sich dort einen Namen als Sanierer machte. Bei Starbucks versucht er, Geschäftsrückgänge durch einen Fokus auf besseren Service und gemütlichere Kaffeehäuser umzukehren./so/DP/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Starbucks Aktie

    Die Starbucks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 82,18 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 16:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Starbucks Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Starbucks zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,4800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %.





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