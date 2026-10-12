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K+S Aktie deutlicher Kursrutsch - 12.10.2026
Kursbewegung von -5,73 % bei K+S am 12.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
K+S ist ein Rohstoffkonzern mit Fokus auf Kali- und Salzprodukte für Landwirtschaft (Düngemittel) und Industrie. Hauptprodukte: Kalidünger, Industriesalze, Auftausalz, Spezialsalze. Marktstellung: Einer der führenden Kaliproduzenten Europas. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Mosaic, Yara, ICL. Mögliche USPs: starke Position im europäischen Düngemittel- und Salzmarkt, eigene Lagerstätten, Logistiknetz in Europa.
Aktueller Stand der K+S Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 12.10.2026
Bei K+S geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -5,73 % nach und notiert bei 13,830€. Es bleibt ungemütlich für K+S: Nach einem Rückgang von -5,04 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -5,73 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die K+S-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,97 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,01 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in K+S eine positive Entwicklung von +11,22 % erlebt.
Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich -0,03 % im Plus-Minus-Bereich. K+S entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.
K+S Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,39 %
|1 Monat
|-16,01 %
|3 Monate
|+5,97 %
|1 Jahr
|+19,43 %
Informationen zur K+S Aktie
Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,49 Mrd.EUR € wert.
Börsen Update Europa - 12.10. - FTSE Athex 20 stark +1,77 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Börsenstart Europa - 12.10. - FTSE Athex 20 stark +1,85 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 12.10.2026 / 08:36 CET/CEST …
So schlagen sich die Wettbewerber von K+S
The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,08 %. Nutrien notiert im Minus, mit -0,43 %.
Lohnt sich ein Investment in die K+S Aktie?
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die K+S Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur K+S Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.