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    Besonders beachtet!

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    K+S Aktie deutlicher Kursrutsch - 12.10.2026

    Kursbewegung von -5,73 % bei K+S am 12.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - K+S Aktie deutlicher Kursrutsch - 12.10.2026
    Foto: K+S Aktiengesellschaft

    K+S ist ein Rohstoffkonzern mit Fokus auf Kali- und Salzprodukte für Landwirtschaft (Düngemittel) und Industrie. Hauptprodukte: Kalidünger, Industriesalze, Auftausalz, Spezialsalze. Marktstellung: Einer der führenden Kaliproduzenten Europas. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Mosaic, Yara, ICL. Mögliche USPs: starke Position im europäischen Düngemittel- und Salzmarkt, eigene Lagerstätten, Logistiknetz in Europa.

    Aktueller Stand der K+S Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 12.10.2026

    Bei K+S geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -5,73 % nach und notiert bei 13,830. Es bleibt ungemütlich für K+S: Nach einem Rückgang von -5,04 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -5,73 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die K+S-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,97 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,01 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in K+S eine positive Entwicklung von +11,22 % erlebt.

    Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich -0,03 % im Plus-Minus-Bereich. K+S entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    K+S Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,39 %
    1 Monat -16,01 %
    3 Monate +5,97 %
    1 Jahr +19,43 %
    Stand: 12.10.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur K+S Aktie

    Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,49 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 12.10. - FTSE Athex 20 stark +1,77 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 12.10. - FTSE Athex 20 stark +1,85 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 12.10.2026 / 08:36 CET/CEST …

    So schlagen sich die Wettbewerber von K+S

    The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,08 %. Nutrien notiert im Minus, mit -0,43 %.

    Lohnt sich ein Investment in die K+S Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die K+S Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur K+S Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    K+S

    -5,32 %
    -7,82 %
    -15,81 %
    +6,51 %
    +19,11 %
    -17,26 %
    -3,57 %
    -20,57 %
    +733,23 %
    ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88
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    Markt Bote
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