K+S Aktie deutlicher Kursrutsch - 12.10.2026

Bei K+S geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -5,73 % nach und notiert bei 13,830€. Es bleibt ungemütlich für K+S: Nach einem Rückgang von -5,04 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -5,73 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

K+S ist ein Rohstoffkonzern mit Fokus auf Kali- und Salzprodukte für Landwirtschaft (Düngemittel) und Industrie. Hauptprodukte: Kalidünger, Industriesalze, Auftausalz, Spezialsalze. Marktstellung: Einer der führenden Kaliproduzenten Europas. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Mosaic, Yara, ICL. Mögliche USPs: starke Position im europäischen Düngemittel- und Salzmarkt, eigene Lagerstätten, Logistiknetz in Europa.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die K+S-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,97 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,01 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in K+S eine positive Entwicklung von +11,22 % erlebt.

Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich -0,03 % im Plus-Minus-Bereich. K+S entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

K+S Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,39 % 1 Monat -16,01 % 3 Monate +5,97 % 1 Jahr +19,43 %

Informationen zur K+S Aktie

Stand: 12.10.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,49 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 12.10.2026 / 08:36 CET/CEST …

So schlagen sich die Wettbewerber von K+S

The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,08 %. Nutrien notiert im Minus, mit -0,43 %.

Lohnt sich ein Investment in die K+S Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die K+S Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur K+S Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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