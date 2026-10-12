Deutsche Anleihen geben leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag etwas gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,11 Prozent auf 120,94 Punkte. Im Gegenzug stieg die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 3,48 Prozent.

Am Nachmittag wurden die Renditen durch einen Anstieg der Ölpreise gestützt. Nachdem die Notierungen am Ölmarkt im frühen Handel noch gefallen waren, legten sie zuletzt wieder zu und verstärkten die Inflationssorgen der Anleger. Bereits in der vergangenen Woche hatte ein Medienbericht über den Plan zu neuen US-Angriffen auf den Iran die Ölpreise deutlich nach oben getrieben