ES IST WIEDER DA. DAS IST EIN RIESIGER SCHRITT. Der vollelektrische smart #2 feiert auf dem Pariser Autosalon seine Weltpremiere

HANGZHOU, China, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- smart feierte heute auf dem Pariser Autosalon die Weltpremiere des brandneuen smart #2 und markierte damit die Rückkehr seines legendären Zweisitzers in eine neue Ära der Elektromobilität.

Vor dreißig Jahren wurde das „smart"-Fahrzeug unter der Pyramide des Louvre als Kunstobjekt präsentiert. Heute kehrt smart mit dem serienreifen smart #2 nach Paris zurück.

Herr Tong Xiangbei, Global CEO von smart, sagte: „Der smart #2 ist mehr als nur die Rückkehr einer vertrauten Silhouette; er ist ein Beweis dafür, was unsere Teams im anspruchsvollsten städtischen Segment leisten können." Die Weltpremiere in Paris, gefolgt von Markteinführungen in Europa und China, läutet ein wichtiges neues Kapitel für unsere globale Produktfamilie ein."

Herr Kang Yi, Global CMO von smart, sagte: „Der smart #2 bringt unsere Kern-DNA auf sehr reine Weise zum Ausdruck: Mit Liebe entworfen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit und mit fantastischem Fahrvergnügen. Es nimmt wenig Platz ein, hat aber viel Charakter."

Eine Ikone für eine neue Generation

Der vom Mercedes-Benz Global Design Team entworfene smart #2 überträgt den Charakter des legendären Zweisitzers von smart in eine zeitgemäße neue Form, geleitet von der Designphilosophie Love, Pure, Unexpected.

Klare Proportionen, kurze Überhänge und die charakteristische Anordnung der Räder an den Ecken bewahren die unverfälschte smart-Silhouette und sorgen für maximale Geräumigkeit. Unerwartete Details, darunter eine vom Logo inspirierte Beleuchtung und eine zeitgemäße Interpretation des ikonischen schwebenden Daches, lassen bekannte smart-Typmerkmale in neuem Licht erscheinen.

Im Innenraum sorgen Sitzbänke und ein S-förmiges Cockpit für eine effiziente Nutzung des kompakten Innenraums, während sorgfältig ausgewählte Farben, Materialien und markante Details für Wärme und Individualität sorgen.

Die geteilte Heckklappe verfügt über eine obere Glasscheibe, die sich auch auf engstem Raum unabhängig öffnen lässt, sowie über einen unteren Teil, der sich als Ladefläche oder als Sitz mit einer Tragkraft von 120 kg herunterklappen lässt.

smart #2 Couture Edition: Funktion wird zur Mode

Als überraschendes Highlight stellte smart zudem die exklusive smart #2 Couture Edition vor, die das bewährte Motto „Function becomes Fashion" vom Konzept bis zur Serienproduktion umsetzt.