Banyan Gold: 54,3 Mio. CAD stärken AurMac vor der nächsten Studie

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Banyan Gold Corp.! · Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Banyan Gold Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Geplante Erstveröffentlichung: 13. Oktober 2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der kanadische Goldexplorer Banyan Gold Corp. (WKN: A1T64A) meldete innerhalb weniger Tage zwei wichtige Fortschritte. Banyan Gold hat eine Finanzierung über 54,3 Mio. CAD abgeschlossen und neue Bohrergebnisse von AurMac im Yukon vorgelegt. Damit gewinnt die Entwicklung des großflächigen Goldprojekts weiter an Kontur.

Am 29. September meldete Banyan den Abschluss einer Kapitalerhöhung über insgesamt 54,3 Mio. kanadische Dollar. Eine Woche später, am 6. Oktober, folgten neue Bohrergebnisse vom Vorzeigeprojekt AurMac. Bohrloch AX-26-942 traf 1,88 g/t Gold über 17,9 Meter in der kaum bebohrten Lücke zwischen Airstrip und Powerline. Airstrip und Powerline sind die beiden bekannten Lagerstätten des Projekts.

Für Banyan kommt diese Entwicklung zu einem wichtigen Zeitpunkt. Die erste vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für AurMac soll laut Banyan im vierten Quartal 2026 vorliegen. Sie soll erstmals eine wirtschaftliche Bewertung des Projekts ermöglichen. Die jüngsten Bohrungen liefern zusätzliche Informationen über die Verteilung höhergradiger Goldzonen, die Finanzierung vergrößert den Spielraum für weitere Entwicklungsschritte.

Erfolgreiche Finanzierung stärkt die Ausgangsposition

Im Rahmen der vermittelten Privatplatzierung unter Führung von Canaccord Genuity gab Banyan 23.156.500 neue Stammaktien zu je 2,00 CAD aus, der Bruttoerlös lag bei 46,313 Mio. CAD. Hinzu kam eine nicht vermittelte Platzierung von 4 Mio. Aktien zum gleichen Preis über 8 Mio. CAD, an der sich auch Insider mit 250.000 Aktien beteiligten. Insgesamt flossen Banyan vor Transaktionskosten 54,313 Mio. CAD brutto zu. Die Platzierung steht laut Unternehmen noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Die Finanzierung ist für Banyan von Bedeutung, weil sich AurMac zunehmend von einem klassischen Explorationsprojekt zu einem potenziellen Minenentwicklungsprojekt wandelt. Neben weiteren Bohrprogrammen stehen technische Untersuchungen, metallurgische Tests und die Vorbereitung wirtschaftlicher Studien an.

Laut Unternehmen sollen die Mittel die Projekte im Yukon voranbringen und allgemeinen Unternehmenszwecken dienen. Nach Einschätzung der Redaktion verringert die Finanzierung den kurzfristigen Bedarf an weiteren Kapitalmaßnahmen. Die langfristige Finanzierung einer möglichen Mine ist damit allerdings nicht gesichert.

Neue Bohrergebnisse eröffnen zusätzliche Perspektiven

Aus geologischer Sicht ist die Meldung vom 6. Oktober besonders aufschlussreich. Die Ergebnisse betreffen sowohl die Airstrip-Lagerstätte als auch den Bereich zwischen Airstrip und Powerline, beide Vorkommen bilden das Zentrum des AurMac-Projekts.

Quelle: Banyan Gold Corp.

Hervorzuheben ist Bohrloch AX-26-942, das bereits ab neun Metern Bohrtiefe 1,01 g/t Gold über 36,1 Meter traf. Innerhalb dieses Abschnitts wurden 1,88 g/t Gold über 17,9 Meter nachgewiesen, darunter ein Teilabschnitt mit 28,70 g/t über 0,8 Meter.

Quelle: Banyan Gold Corp.

Bemerkenswert ist der Fund, weil er aus der laut Banyan (WKN: A1T64A) weitgehend unbebohrten Lücke zwischen den beiden Lagerstätten stammt. Die Mineralisierung steht nach Unternehmensangaben mit großen Quarzgängen in Verbindung, die sichtbares Gold sowie Wismut- und Sulfidminerale enthalten. Die Ergebnisse liefern damit neue Ansatzpunkte für die weitere Exploration und könnten langfristig helfen, höhergradige Bereiche innerhalb des großflächigen Goldsystems genauer abzugrenzen.

In der Airstrip-Lagerstätte lieferte Bohrloch AX-26-730 6,79 g/t Gold über 3,3 Meter. Darin enthalten sind 9,90 g/t über 1,0 Meter und 13,50 g/t über 0,8 Meter. Bohrloch AX-26-729 lieferte 1,19 g/t Gold über 12,1 Meter, darunter 5,59 g/t über 2,0 Meter und 10,10 g/t über 0,9 Meter.

Weitere Ergebnisse umfassen 0,96 g/t über 27,5 Meter in Bohrloch AX-26-897, einschließlich 4,12 g/t über 5,1 Meter.

Einige der höhergradigen Abschnitte liegen außerhalb der bisherigen konzeptionellen Tagebaugrenze. Das eröffnet zusätzliche Explorationsmöglichkeiten. Eine Erweiterung der wirtschaftlich gewinnbaren Goldmengen lässt sich daraus nicht ableiten. Die angegebenen Intervalle sind Bohrkernlängen, die geschätzten wahren Mächtigkeiten betragen laut Unternehmen etwa 90 bis 95 Prozent davon und sind keine bestätigten Abbaumächtigkeiten.

Umfangreiche Goldressource als Basis für die PEA

Die jüngsten Explorationserfolge treffen auf eine bereits umfangreiche Goldressource. Laut Schätzung zum 15. Mai 2026 umfasst AurMac 3,64 Mio. Unzen „angezeigte“ und 4,99 Mio. Unzen „vermutete“-Goldressourcen. Der durchschnittliche Gehalt liegt bei 0,68 g/t in der Kategorie „angezeigt“ und bei 0,58 g/t in der Kategorie „vermutet“.

„Angezeigte“ Ressourcen sind geologisch vergleichsweise gut untersucht, „vermutete“ Ressourcen sind wegen geringerer Datendichte mit höheren Unsicherheiten behaftet, beide Kategorien sollten nicht einfach addiert werden. Ressourcen sind keine Reserven, ihre Wirtschaftlichkeit ist nicht nachgewiesen.

Die Ressourcenschätzung verwendet laut Unternehmen einen Cut-off-Gehalt von 0,30 g/t Gold und eine konzeptionelle Tagebauhülle auf Basis eines Goldpreises von 3.500 US-Dollar je Unze. Einen möglichen Standortvorteil bietet die vorhandene Infrastruktur: Das Projekt liegt rund 40 Kilometer von Mayo entfernt und wird laut Banyan vom Yukon-Highway durchquert, zudem gibt es eine dreiphasige Stromleitung, eine bestehende Energieanlage und Mobilfunkempfang. Das könnte den späteren Infrastrukturbedarf verringern.

Mit der für das vierte Quartal geplanten PEA rückt die wirtschaftliche Bewertung in den Mittelpunkt. Die Studie soll unter anderem untersuchen, welche Abbaumethoden, Produktionskapazitäten und Aufbereitungsverfahren für AurMac infrage kommen, ebenso werden Investitionskosten, Betriebskosten und die potenzielle Wirtschaftlichkeit betrachtet. Wichtig dürfte die Frage werden, inwieweit sich höhergradige Goldzonen in eine anfängliche Abbauplanung integrieren lassen.

Franco-Nevada steigt ein – weitere Projekte im Fokus

Ein bemerkenswerter Aspekt der Finanzierung ist die Beteiligung von Franco-Nevada. Franco-Nevada, das bereits eine Lizenzgebühr auf Teilen von AurMac erworben hat, zeichnete 10 Mio. Aktien und wurde Aktionär. Laut Meldung vom 24. September entfielen 8,25 Mio. Aktien auf die vermittelte und 1,75 Mio. Aktien auf die nicht vermittelte Platzierung, zum Ausgabepreis von 2,00 CAD entspricht das 20 Mio. CAD. Laut Banyan (WKN: A1T64A)-Meldung vom 1. März 2026 kaufte Franco-Nevada für 52,2 Mio. Dollar die bestehende Lizenzgebühr (NSR) von 6 Prozent auf die Grundstücke McQuesten und Aurex, die gegen eine Zahlung von 10 Mio. Dollar auf 1 Prozent reduziert werden kann. Das Engagement kann als Zeichen institutionellen Interesses gewertet werden, ist aber zugleich eine eigene wirtschaftliche Beteiligung am Projekt.

Neben AurMac verfügt Banyan über weitere Projekte im Yukon, darunter das rund 10 Kilometer westlich gelegene Nitra-Projekt und das Hyland-Goldprojekt nahe Watson Lake. Unternehmenschefin Tara Christie erklärte zur Finanzierung, die gestärkte Kapitalbasis erlaube es, AurMac und Nitra bis 2028 zügig voranzubringen, einschließlich Bohrungen, Engineering und Genehmigungsarbeiten.

Banyan auf der Rohstoffmesse München treffen und eine Silber-Unze erhalten

Wer sich direkt ein Bild von Banyan Gold machen und mit dem Management ins Gespräch kommen möchte, hat dazu auf der Rohstoffmesse München am 6. und 7. November 2026 in der MotorWorld München Gelegenheit.

Quelle: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Und wer neben Banyan Gold noch 14 weitere, der in Summe etwa 60 Austeller trifft, erhält laut Veranstalter eine Unze Silber. Genauer gesagt, 1 Unze Silber für 15 wahrgenommene Meetings. Auch diese können direkt schon vorab gebucht werden.

So funktioniert es:

Registrieren Sie sich für den offiziellen Meeting-Planer unter folgendem Link: SIGN UP

Fazit: Finanzierung und Exploration schaffen neue Perspektiven

Finanzierung und neue Bohrergebnisse verbessern Banyan Golds (WKN: A1T64A) Ausgangslage vor der ersten PEA. Neben der Kapitalaufnahme von 54,3 Mio. CAD trägt dazu die Beteiligung von Franco-Nevada bei, das zugleich eine Lizenzgebühr auf Teilen von AurMac hält.

Besonders interessant ist das Potenzial zwischen Airstrip und Powerline. Sollten weitere Bohrungen die Kontinuität der Mineralisierung bestätigen, könnten sich Möglichkeiten für eine optimierte Abbauplanung ergeben. Auch höhergradige Zonen außerhalb der bisherigen konzeptionellen Tagebaugrenze eröffnen weiteres Explorationspotenzial.

Mit umfangreichen „angezeigten“ und „vermuteten“ Goldressourcen, vorhandener Infrastruktur und gestärkter Finanzierung verfügt Banyan Gold Corp. (WKN: A1T64A) über ein beachtliches Fundament.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Banyan Lizenzgebühr Franco-Nevada, 01.03.2026 · Banyan Ressourcenschätzung, 19.05.2026 · Banyan Technischer Bericht, 26.06.2026 · Banyan Zeichnung Franco-Nevada, 24.09.2026 · Banyan Finanzierung, 29.09.2026 · Banyan Bohrergebnisse, 06.10.2026

Intro-Bild: Banyan Gold

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Quellen, Methodik und Informationsstand

Redaktionsstand: 12. Oktober 2026. Quellen sind insbesondere die offiziellen Banyan-Gold-Mitteilungen vom 1. März 2026 (Lizenzgebühr Franco-Nevada), 19. Mai 2026 (Mineralressourcenschätzung, Stichtag 15. Mai 2026), 26. Juni 2026 (Einreichung des technischen Berichts nach NI 43-101), 24. September 2026 (Zeichnung durch Franco-Nevada), 29. September 2026 (Abschluss der Finanzierung) und 6. Oktober 2026 (Bohrergebnisse) sowie öffentlich zugängliche Projektinformationen. Qualified Person für die Bohrergebnisse ist laut Banyan Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration (als Unternehmensangehöriger nicht unabhängig); die Mineralressourcenschätzung erstellte Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Ginto Consulting Inc. (unabhängig). Daraus folgt keine Freigabe dieses Beitrags. Zahlen und Bohrintervalle wurden redaktionell mit veröffentlichten Angaben abgeglichen. Weder SRC noch der Autor führten eigene Laboranalysen, unabhängige Bohrdatenprüfungen, Ressourcenschätzungen, metallurgische Untersuchungen, Machbarkeitsstudien oder Unternehmensbewertungen durch. Die Unternehmensangaben wurden nicht unabhängig geologisch oder technisch verifiziert. Eine laufende Aktualisierung ist nicht vorgesehen; gesetzlich zwingende Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

Keine Anlageberatung, Ressourcen und Risiken

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