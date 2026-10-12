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    Trotz Ölpreis, Börsenschwäche

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    Diese KI-Währung stellt alle anderen in den Schatten

    Der US-Dollar ist so stark wie lange nicht, doch Südkoreas Won schlägt ihn deutlich und steigt immer höher, obwohl die Börse schwächelt und der Ölmarkt unter Druck steht. Wie kann das sein?

    Für Sie zusammengefasst
    Trotz Ölpreis, Börsenschwäche - Diese KI-Währung stellt alle anderen in den Schatten
    Foto: wO-KI generiert ChatGPT

    Der US-Dollar ist so stark wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Der Dollar-Index DXY, der die Performance gegenüber den sechs wichtigsten Weltwährungen widerspiegelt, kletterte zuletzt auf über 102 Punkte und auch gegenüber dem Euro hat die amerikanische Währung deutlich aufgewertet. Doch eine Währung widersetzt sich dem Trend: Der südkoreanische Won hat am Montag den höchsten Stand seit zwei Jahren erreicht. Zeitweise mussten für einen Dollar nur noch rund 1.333 Won bezahlt werden. Seit Jahresbeginn hat die asiatische Währung damit bereits 7,7 Prozent gegenüber dem Greenback gewonnen.

    Dabei verlief das Jahr ausgesprochen turbulent. In den ersten sechs Monaten gehörte der Won noch zu den schwächsten Währungen Asiens. Seit Juli hat sich das Blatt vollständig gewendet. Inzwischen ist er der Spitzenreiter der Region. Besonders bemerkenswert: Die Rallye hält selbst dann an, wenn internationale Investoren Milliarden aus dem südkoreanischen Aktienmarkt abziehen. Der wichtigste Motor dieser Entwicklung ist Südkoreas mächtige Halbleiterindustrie. Unternehmen wie Samsung Electronics und SK Hynix profitieren von den gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz. Weltweit werden immer mehr leistungsfähige Speicherchips für Rechenzentren benötigt.

    Wie außergewöhnlich der Boom inzwischen ausfällt, zeigen die jüngsten Außenhandelszahlen. Im September schossen Südkoreas Exporte gegenüber dem Vorjahr um 83,5 Prozent auf den Rekordwert von 120,9 Milliarden US-Dollar nach oben. Allein die Halbleiterausfuhren explodierten um 262,8 Prozent auf 60,3 Milliarden US-Dollar. Der Handelsüberschuss erreichte mit knapp 50 Milliarden US-Dollar ebenfalls einen Rekord. Für den Won sind diese Zahlen eine gewaltige Unterstützung. Denn die Exportunternehmen erhalten ihre Einnahmen überwiegend in US-Dollar. Tauschen sie dann einen Teil davon in die heimische Währung um, steigt die Nachfrage nach Won. Je größer die Exporterlöse, desto gewaltiger das potenzielle Volumen solcher Transaktionen.

    Wie mächtig dieser Effekt inzwischen geworden ist, zeigte sich am Montag. Ausländische Investoren trennten sich von südkoreanischen Aktien im Wert von umgerechnet rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Der Leitindex Kospi brach um 3,65 Prozent ein. Normalerweise können derartige Kapitalabflüsse eine Währung erheblich belasten. Doch der Won legte trotzdem weiter zu. Händler verwiesen insbesondere auf anhaltende Dollar-Verkäufe großer Halbleiterkonzerne.

    Unterstützung kommt außerdem von der heimischen Notenbank. Bereits im Juli hatte die Bank of Korea ihren Leitzins von 2,50 auf 2,75 Prozent angehoben. Ende August folgte der nächste Schritt auf 3,00 Prozent. Damit reagierten die Währungshüter auf den anhaltenden Inflationsdruck und die robuste Konjunktur. Gleichzeitig machen höhere Zinsen Anlagen in Won attraktiver. Eine weitere wichtige Rolle spielt der globale Energiemarkt.

    Allerdings bleibt das Risiko erheblich. Trotz zwischenzeitlicher Preisrückgänge kostet ein Barrel Brent-Öl weiterhin mehr als 100 US-Dollar. Die Spannungen im Nahen Osten und die Gefahren für den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus könnten jederzeit einen neuen Preisschub auslösen. Für Südkorea wäre das eine erhebliche Belastung. Südkorea verfügt kaum über eigene Öl- und Gasvorkommen und ist deshalb stark von Importen abhängig. Hohe Energiepreise verteuern die Einfuhren und erhöhen den Bedarf an US-Dollar.

    Hinzu kommt die Stärke des Dollars. Der Dollar-Index notiert nahe einem 18-Monats-Hoch. Steigende US-Anleiherenditen und geopolitische Unsicherheit machen die amerikanische Währung für internationale Anleger attraktiv. Dass der Won trotzdem gewinnt, unterstreicht die außergewöhnliche Stärke der südkoreanischen Exportwirtschaft.

    Doch der Won ist längst mehr als ein Profiteur kurzfristiger Kapitalbewegungen. Hinter seiner außergewöhnlichen Rallye stehen historische Exportrekorde, der globale KI-Boom und eine Notenbank, die den Inflationsrisiken entschlossen begegnet. Solange diese Kräfte dominieren, könnte Südkoreas Währung weiter zulegen. Ein erneuter Ölpreisschock oder eine Abkühlung der Halbleiterkonjunktur könnte den bemerkenswerten Höhenflug allerdings schnell beenden.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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