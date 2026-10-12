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    Verkehr am Flughafen Riad für weitere Tage ausgesetzt

    Für Sie zusammengefasst
    • Flughafen Riad bleibt bis Sonntag geschlossen
    • In Saudi-Arabien wurden fast 1.500 Flüge gestrichen
    • Riad meldet zwölf Tote und über 300 Verletzte
    Verkehr am Flughafen Riad für weitere Tage ausgesetzt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    RIAD (dpa-AFX) - Nach mehreren Angriffen am Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad bleibt der Luftverkehr dort für weitere Tage eingestellt. Der Flugstopp soll nun bis Sonntag 0.00 Uhr gelten (Ortszeit, Samstag 23.00 Uhr MESZ), wie aus einer Mitteilung an die Flugzeugführer (NOTAM) hervorgeht. Als Grund wurden "Vorsichtsmaßnahmen" genannt.

    Die saudische Behörde für zivile Luftfahrt teilte mit, es sollten bei der verlängerten Unterbrechung noch Schritte abgeschlossen werden, um die Sicherheit im Betrieb zu garantieren. Unter anderem haben die staatliche bahrainische Fluggesellschaft Gulf Air wie auch Airlines der Lufthansa Group ihre Flüge nach Riad vorübergehend ausgesetzt.

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    1.500 Flüge in Saudi-Arabien gestrichen

    Dem Flugdienst Flightradar24 zufolge kam es auch in Dammam im Osten des Landes, wo es in vergangenen Tagen ebenfalls zu Angriffen kam, wie auch in der Küstenstadt Dschidda im Westen zu starken Beeinträchtigungen im Flugverkehr. Die emiratische Nachrichtenseite "Gulf Business" berichtete von fast 1.500 Flügen, die in Saudi-Arabien im Zuge der Angriffe gestrichen worden seien.

    Die Huthi-Miliz hat ihre Angriffe auf Saudi-Arabien verstärkt und greift dabei unter anderem Flughäfen und Öl-Einrichtungen an. Das Königreich meldete in den vergangenen Tagen Angriffe am internationalen Flughafen der Hauptstadt Riad, wo bei einer der schwersten Attacken seit Jahren mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt wurden.

    Die saudische Regierung bemüht sich unterdessen, ein Bild von Ruhe und Stabilität auszustrahlen. "Das Wort "Angst" existiert nicht im saudischen Wörterbuch", sagte Energieminister Abdulasis bin Salman bei einem Energie-Kongress in Riad./jot/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 7,236 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 17:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -3,29 %/+24,34 % bedeutet.





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