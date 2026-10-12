Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 12.10.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.167,75USD pro Feinunze und notiert damit -0,61 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 60,35USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,80 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 106,73USD und verzeichnet ein Plus von +2,72 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 93,65USD und verzeichnet ein Plus von +2,70 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.148,50 USD -0,26 % Platin 1.685,50 USD -0,24 % Aluminium 3.022,70 USD +0,39 % Erdgas 3,196 USD +0,09 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Plus von +2,72 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 12.10.26, 17:29 Uhr.