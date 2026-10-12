TAGESVORSCHAU
Termine am 13. Oktober 2026
- Unternehmen: US-Banken und Konzerne melden Zahlen
- Konjunktur: Preise, Kredite und US-Arbeitsmarkt
- BGH prüft Unfallklausel, Arbeitgebertag mit Merz
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 13. Oktober
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Givaudan, Q3-Umsatz
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen, 9/26
10:00 NLD: Ahold, außerordentliche Hauptversammlung
12:00 USA: UnitedHealth, Q3-Zahlen
12:20 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen
12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen
13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen
13:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen
15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung
23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3/26
CHE: Lonza, Kapitalmarkttag
USA: Applied Materials, Investorentag
USA: Workday, Investorentag
USA: Apple, Vorstellung einer neuen Produktkategorie
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/26
01:50 JPN: Kreditvergabe 9/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/26
USA: IWF, Wirtschaftsausblick und globaler Finanzstabilitätsbericht
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ausschlussklausel für Kraftfahrzeugrennen in der Unfallversicherung
DEU: Deutscher Arbeitgebertag u.a. mit Kanzler Merz. Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Berlin °
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