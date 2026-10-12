JPMORGAN stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer dürfte die Markterwartungen leicht übertreffen, schrieb Richard Vosser in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Insgesamt sollte das anhaltend starke Wachstum bei Verbrauchsmaterialien und Geräten weiterhin für Zuversicht sorgen./la/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 14:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 14:04 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 253,3EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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