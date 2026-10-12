Der Börsen-Tag
DAX steigt: HENSOLDT gewinnt 6 Prozent, Evotec stürzt 13 Prozent ab
Uneinheitlicher Börsentag: Der DAX legt zu, während Nebenwerte und Tech-Titel schwächeln. HENSOLDT glänzt mit kräftigen Gewinnen, Evotec bricht zweistellig ein.
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Entwicklung der Indizes### DAX legt zu – Nebenwerte und Technologietitel schwächer Die wichtigsten deutschen und US-amerikanischen Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild. Der DAX verzeichnet mit einem Plus von 0,45 Prozent auf 25.284,04 Punkte den stärksten Zuwachs der sechs betrachteten Indizes. Dicht dahinter folgt der US 30, der um 0,39 Prozent auf 51.886,28 Punkte steigt. Deutlich verhaltener entwickeln sich MDAX und US 500: Beide liegen mit jeweils 0,03 Prozent nur knapp im Plus. Der MDAX notiert bei 30.093,50 Punkten, der US 500 bei 7.812,65 Punkten. Im Minus stehen dagegen SDAX und TecDAX. Der SDAX verliert 0,62 Prozent auf 18.056,10 Punkte und ist damit das Schlusslicht des Vergleichs. Der TecDAX gibt um 0,14 Prozent auf 3.987,52 Punkte nach. Damit fällt die heutige Bilanz in den USA bislang leicht positiv aus, während sich am deutschen Aktienmarkt ein uneinheitliches Bild zeigt. Zwischen dem stärksten Index, dem DAX, und dem schwächsten, dem SDAX, liegt eine Spanne von 1,07 Prozentpunkten.
DAXRheinmetall führte die DAX-Topwerte mit einem Plus von 2,95 Prozent an. RWE legte um 1,72 Prozent zu, Fresenius Medical Care um 1,55 Prozent. Am unteren Ende standen Infineon Technologies mit einem Minus von 2,85 Prozent, Mercedes-Benz Group mit 1,11 Prozent und Daimler Truck Holding mit 1,06 Prozent im Minus.
MDAXHENSOLDT war mit einem Zuwachs von 6,27 Prozent stärkster MDAX-Wert. AUTO1 Group gewann 4,54 Prozent, Nemetschek 3,86 Prozent. Die größten Verluste verzeichneten Aroundtown mit 5,80 Prozent, SILTRONIC AG mit 5,24 Prozent und K+S mit 5,06 Prozent Minus.
SDAXMBB führte die Gewinner mit plus 3,56 Prozent an, gefolgt von SCHOTT Pharma mit 3,44 Prozent und der Friedrich Vorwerk Group mit 2,94 Prozent. Bei den schwächsten Werten verlor Evotec 13,03 Prozent. HelloFresh gab 3,32 Prozent nach, PVA TePla 3,21 Prozent.
TecDAXHENSOLDT lag mit plus 6,27 Prozent vorn. Nemetschek stieg um 3,86 Prozent, Nordex um 2,81 Prozent. Auf der Verliererseite fiel Evotec mit einem Minus von 13,03 Prozent besonders deutlich zurück. SILTRONIC AG verlor 5,24 Prozent, Elmos Semiconductor 3,56 Prozent.
US 30Salesforce war mit einem Plus von 2,20 Prozent der stärkste Wert unter den genannten Top-Aktien. Verizon Communications legte um 1,80 Prozent zu, American Express um 1,48 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Aktien notierten ebenfalls im Plus: Verizon Communications gewann 1,80 Prozent, American Express 1,48 Prozent und Visa 1,45 Prozent.
US 500eBay führte die Topwerte mit einem Zuwachs von 5,36 Prozent an. FICO (Fair Isaac Corporation) stieg um 4,36 Prozent, Meta Platforms (A) um 4,09 Prozent. Auch die als Flopwerte gelisteten Aktien verzeichneten Gewinne: Globe Life, Everest Re Group und Nisource legten jeweils um 1,25 Prozent zu.
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