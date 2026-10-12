CIENA Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 12.10.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die CIENA Aktie. Mit einer Performance von -8,59 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der CIENA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,78 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 367,20€, mit einem Minus von -8,59 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Ciena ist ein US-Netzwerkausrüster für Telekom- und Cloudanbieter. Kernprodukte sind optische Transporttechnik, Routing/Switching, Automations- und Softwarelösungen für Hochgeschwindigkeitsnetze. Starke Position im Markt für optische Übertragung (DWDM). Wichtige Wettbewerber: Nokia, Huawei, Cisco, Infinera. USP: technologische Führerschaft bei Hochbitraten, offene, softwaredefinierte Netze.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei CIENA, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -9,42 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CIENA Aktie damit um +4,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,46 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von CIENA +80,45 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich +0,05 % im Plus-Minus-Bereich. CIENA entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

CIENA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,91 % 1 Monat +21,46 % 3 Monate -9,42 % 1 Jahr +172,43 %

Informationen zur CIENA Aktie

Stand: 12.10.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 142 Mio. CIENA Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,10 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Ciena Corporation (NYSE: CIEN) today announced the appointment of Monika Fahlbusch as Executive Vice President and Chief People Officer, effective today. She will report to President and CEO Gary Smith and lead the company’s global People & Culture …

So schlagen sich die Wettbewerber von CIENA

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,38 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Minus, mit -1,38 %. Nokia notiert im Minus, mit -2,87 %.

CIENA Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CIENA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CIENA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.