Besonders beachtet!
CIENA Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 12.10.2026
Die CIENA Aktie notiert am 12.10.2026 mit -8,59 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Ciena ist ein US-Netzwerkausrüster für Telekom- und Cloudanbieter. Kernprodukte sind optische Transporttechnik, Routing/Switching, Automations- und Softwarelösungen für Hochgeschwindigkeitsnetze. Starke Position im Markt für optische Übertragung (DWDM). Wichtige Wettbewerber: Nokia, Huawei, Cisco, Infinera. USP: technologische Führerschaft bei Hochbitraten, offene, softwaredefinierte Netze.
CIENA Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 12.10.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die CIENA Aktie. Mit einer Performance von -8,59 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der CIENA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,78 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 367,20€, mit einem Minus von -8,59 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?
Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei CIENA, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -9,42 % Verlust nach sich zog.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die CIENA Aktie damit um +4,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,46 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von CIENA +80,45 % gewonnen.
Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich +0,05 % im Plus-Minus-Bereich. CIENA entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.
CIENA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,91 %
|1 Monat
|+21,46 %
|3 Monate
|-9,42 %
|1 Jahr
|+172,43 %
Informationen zur CIENA Aktie
Es gibt 142 Mio. CIENA Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,10 Mrd.EUR € wert.
Börsenstart USA - 12.10. - US Tech 100 schwach -0,47 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Ciena Appoints Monika Fahlbusch as Chief People Officer
Ciena Corporation (NYSE: CIEN) today announced the appointment of Monika Fahlbusch as Executive Vice President and Chief People Officer, effective today. She will report to President and CEO Gary Smith and lead the company’s global People & Culture …
So schlagen sich die Wettbewerber von CIENA
Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,38 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Minus, mit -1,38 %. Nokia notiert im Minus, mit -2,87 %.
CIENA Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CIENA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CIENA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.