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    Burnham

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    Iran wohl verantwortlich für Militärbasis-Vorfall

    Für Sie zusammengefasst
    • Burnham vermutet Iran als Drahtzieher des Anschlags
    • London kündigt Sanktionen gegen Iran-Netzwerke an
    • Sechs Verdächtige kamen unter Auflagen wieder frei
    Burnham - Iran wohl verantwortlich für Militärbasis-Vorfall
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LONDON (dpa-AFX) - Hinter dem Vorfall bei einer US-Militärbasis in England steckt nach Ansicht des britischen Premiers Andy Burnham mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Iran. "Ich kann unsere Einschätzung bestätigen, dass der Anschlag höchstwahrscheinlich im Iran koordiniert und mit ziemlicher Sicherheit von der Islamischen Revolutionsgarde des Iran geleitet wurde", sagte er im Parlament in London.

    Burnham kündigte Sanktionen an. "Wir werden hart gegen den Einsatz krimineller Netzwerke durch den Iran vorgehen und unser gesamtes Spektrum an Befugnissen nutzen, um gegen diese Netzwerke und ihre Finanzströme vorzugehen."

    Ende September waren fünf Männer nahe des von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkts RAF Fairford aufgegriffen worden. Sie werden der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt. Gegen sie wird auch wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Inzwischen sind sie unter strengen Auflagen wieder freigelassen worden.

    Ein sechster Verdächtiger mit iranisch-britischer Staatsbürgerschaft wurde in den folgenden Tagen ebenfalls zwischenzeitlich festgenommen und dann unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Das Pentagon zog alle Langstreckenbomber von dem Stützpunkt ab./rew/DP/stw







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