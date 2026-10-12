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    Droht der Gold-Crash?

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    Goldpreis unter 2.900 Dollar? Star-Trader warnt vor Absturz

    Börsenlegende Peter Brandt sieht beim Goldpreis ein gefährliches Chartmuster. Im schlimmsten Fall droht ein weiterer Absturz um mehr als 30 Prozent. Wie realistisch ist das Szenario?

    Für Sie zusammengefasst
    Droht der Gold-Crash? - Goldpreis unter 2.900 Dollar? Star-Trader warnt vor Absturz
    Foto: wO

    Der Goldpreis hat seit seinem Rekordhoch im Januar bereits mehr als ein Fünftel seines Wertes verloren. Doch die eigentliche Talfahrt könnte noch bevorstehen. Zumindest hält der legendäre US-Trader Peter Brandt einen Absturz auf weniger als 2.900 US-Dollar je Feinunze für möglich. Und er hat gute Gründe dafür.

    Brandt, der seit mehr als fünf Jahrzehnten an den Finanzmärkten aktiv ist, entdeckte im Wochenchart von Gold eine gefährliche Formation. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die häufig das Ende eines längeren Aufwärtstrends signalisiert.

    Das Muster besteht aus drei Hochpunkten, wobei der mittlere am höchsten liegt. Entscheidend ist die sogenannte Nackenlinie, die bei Gold derzeit im Bereich zwischen 4.100 und 4.200 US-Dollar verläuft. Sollte diese Unterstützung nachhaltig unterschritten werden, ergibt sich aus der Höhe der Formation ein rechnerisches Kursziel von etwa 2.890 US-Dollar. Das wären ausgehend von rund 4.200 US-Dollar weitere 31 Prozent Verlust.

    Brandt betont ausdrücklich, dass es sich nicht um eine Prognose handelt. In seinen fünf Jahrzehnten an den Märkten habe er jedoch schon ungewöhnlichere Entwicklungen erlebt. Tatsächlich sind einige Belastungsfaktoren bereits vorhanden. Anfang Oktober fiel Gold zeitweise auf rund 4.114 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten.

    Besonders problematisch sind die steigenden Renditen amerikanischer Staatsanleihen. Da Gold keine Zinsen abwirft, verliert das Edelmetall gegenüber verzinslichen Anlagen an Attraktivität. Entscheidend sind dabei vor allem die inflationsbereinigten Renditen. Hinzu kommt der starke US-Dollar. Dieser verteuert Gold für Anleger außerhalb des Dollarraums und kann dadurch die Nachfrage bremsen.

    Für einen Absturz auf weniger als 2.900 US-Dollar müssten sich diese Entwicklungen weiter verschärfen. Denkbar wäre eine Kombination aus anhaltend hohen US-Zinsen, steigenden Realrenditen und einer weiteren Dollar-Aufwertung. Ein Bruch der charttechnischen Unterstützung könnte den Abverkauf zusätzlich beschleunigen. Automatische Verkaufsorders und die Auflösung spekulativer Positionen könnten eine Abwärtsspirale auslösen.

    Allerdings gibt es auch gewichtige Argumente gegen einen solchen Crash. Vor allem die Zentralbanken sorgen weiterhin für Nachfrage. Allein Chinas Notenbank stockte ihre Goldreserven im September um 740.000 Feinunzen beziehungsweise rund 23 Tonnen auf. Es war der größte monatliche Zukauf seit 2023 und bereits der 23. Monat in Folge mit steigenden Beständen. Auch die hohen Staatsschulden und geopolitischen Risiken sprechen grundsätzlich für Gold als langfristige Absicherung. Sollten Anleger das Vertrauen in Staatsanleihen verlieren, könnte das Edelmetall erneut profitieren.

    Peter Brandts Warnung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Steigende Anleiherenditen und ein starker Dollar setzen Gold bereits erheblich unter Druck. Die entscheidende Marke liegt nun bei rund 4.100 US-Dollar. Fällt sie nachhaltig, könnte sich die Korrektur deutlich verschärfen. Das rechnerische Kursziel von 2.890 US-Dollar ist allerdings keineswegs zwangsläufig. Dafür müssten auch die fundamentalen Belastungsfaktoren anhalten und die starke Nachfrage der Zentralbanken an Bedeutung verlieren.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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