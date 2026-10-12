Schweden lässt Tanker 'Sea Owl I' ziehen

Laut Keppler bekommt der Iran wahrscheinlich eine Fee für Rohöltransporte.

Daher auch die lange Ruhe der Revolutionsgarden, die einzelnen Scharmützel dienen sicherlich um den

Ruf zu wahren respektive den Ölpreis zu treiben.

Dafür spricht auch das Amtsenthebungsverfahren gegen den iranischen Präsident, der eh nichts zu sagen hatt, weil er

durch direkte oder indierkte Gespräche den Ölpreis gedrückt hatt.





Link zu oilprice.com...













Das bindet Rohöltanker deren Frachraten to the moon gehen, als Beispile sind die VLCC Frachtraten UAS-Asien auf

77 Mio. US-$ gestiegen (siehe mein Posting im Thread Frontline).





Die erklärt die angfänglichen Rabatte auf Öl aus Saudi Arabien und dem Irak (Angebot bei 85 US-$).

Wobei der Irak seine Währung abwertet um 14,5 % abwertet.





Die Zweitrundeneffekte beginnen sich auszwirken ein höherer Papierölpreis würde die angespannte wirtschaftlich Lage

nur verschlimmern





Ob das minderwertige Öl aus Venezuela die Rettung ist beweifle ich das die Händler Rabatte wegen der Frachtkosten fordern

und durchsetzten.

Zumindestens wenn die Ölpreis wieder fallen wird mit dem spitzen Bleistift gerechnet ob sich die Investitionen langfristig

lohnen werden.

Nicht zu vergessen ist das wenn mann dieses Öl verarbeiten will sehr aufwendig ist.





Link zu NTV.de...bzgl. Verarbeitung









Link zu Reuters.com..bzgl. Transportkosten





Von dieser Seite sehe ich keine ernsthafte Konkurrenz das von Venezuela ausgeht insbesondere das BP eine größere Entdeckung

gemacht hatt. Auch andere aufstrebende Länder wie Genua und Afrika wird der Ölpreis, nach einer Lösung im Ukraine und Iran

Konflikt, mittelfristig sinken.

Das aufstrebende Nachbarland Guyana, das durch eine Abstimmung angegriffen werden konnte und das Maduro in seinen Machtbereich bringen

wollte, ist deutlich leichter und schwefelarmer.





Wobei ich anmerken will das Tragifura Tanker (Clean und Dirty) von SFL gekauft hatt.





Link zu sflcorp.com...







