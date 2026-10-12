DAX bleibt stark trotz Ölpreis-Schock – Wall Street ringt um Richtung

An der Wall Street fällt die Reaktion deutlich verhaltener aus. Der Dow Jones liegt am Montagnachmittag rund 0,4 Prozent im Plus, während der S&P 500 etwa 0,1 Prozent verliert und der Nasdaq rund 0,3 Prozent nachgibt. Damit zeigt sich erneut die zunehmende Kluft zwischen klassischen Industrie- und Finanzwerten auf der einen sowie hoch bewerteten Technologiewerten auf der anderen Seite. Energieaktien profitieren vom kräftigen Ölpreisanstieg, während Chip- und andere Technologiewerte unter Druck stehen.

Der deutsche Aktienmarkt ist freundlich in die neue Woche gestartet. Der DAX schloss rund 0,6 Prozent höher bei etwa 25.230 Punkten und setzte damit seine Erholung vom Freitag fort. Bereits am Freitag hatte der Leitindex 1,1 Prozent gewonnen und sich wieder über der Marke von 25.000 Punkten etabliert. Unterstützt wurde die Stimmung am Montag von zunächst nachgebenden Ölpreisen und der Hoffnung auf eine Beruhigung an den Energiemärkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Blick der Anleger richtet sich zugleich auf die US-Berichtssaison. Am Dienstag legen unter anderem JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo und Citigroup ihre Zahlen vor. Am Mittwoch folgen die US-Verbraucherpreise. Der September-CPI gilt als besonders wichtig, weil höhere Energiepreise den Inflationsdruck wieder verstärken könnten. Die US-Rendite zehnjähriger Staatsanleihen liegt weiterhin bei rund 5,24 Prozent.

DAX: Nordex und Rheinmetall gefragt, Infineon unter Druck

Auf dem deutschen Kurszettel gehörte Nordex zu den Gewinnern. Der Windanlagenbauer hatte am Morgen einen kräftigen Anstieg des Auftragseingangs gemeldet. Im dritten Quartal legten die Bestellungen um 29,5 Prozent auf 2,81 Gigawatt zu, nach neun Monaten steht ein Plus von 16,1 Prozent auf 7,73 Gigawatt. Besonders stark waren die Türkei, Deutschland und die USA. Die Aktie lag zeitweise mehr als drei Prozent im Plus.

Auch Rheinmetall gehörte mit rund 2,5 Prozent zu den stärkeren DAX-Werten. Dahinter standen unter anderem positive Analystenstimmen. Ebenfalls gefragt waren Siemens Energy, QIAGEN, DHL, RWE und SAP. Schwächer zeigten sich dagegen vor allem Infineon und BASF.

Volkswagen konnte sich trotz eines heftigen Absatzeinbruchs in China behaupten. Der Konzern lieferte im dritten Quartal weltweit 14,3 Prozent weniger Fahrzeuge aus, in China brach der Absatz sogar um 38,5 Prozent ein. Trotzdem legte die VW-Aktie zu. Anleger dürften vor allem darauf gesetzt haben, dass die China-Schwäche bereits weitgehend eingepreist ist und die europäischen Elektroauto-Verkäufe um fast 20 Prozent gestiegen sind. Zudem könnte der geplante EU-Kompromiss bei chinesischen Hybridautos den europäischen Herstellern helfen.

Europa ebenfalls freundlich

Auch an den übrigen europäischen Börsen überwogen die Gewinne. Der STOXX Europe 600 stieg um rund 0,6 Prozent auf gut 635 Punkte. Besonders stark präsentierten sich Banken, deren Branchenindex rund 1,5 Prozent zulegte. Auch Autowerte waren gefragt. Hintergrund sind Hoffnungen auf eine Einigung zwischen der EU und China über Importbeschränkungen für chinesische Hybridfahrzeuge.

Damit setzt Europa seine Erholung fort, obwohl die Rahmenbedingungen schwierig bleiben. Die Anleiherenditen bewegen sich auf erhöhtem Niveau, gleichzeitig sorgt der Konflikt im Nahen Osten für erhebliche Unsicherheit am Energiemarkt.

Öl bleibt das große Risiko

Am Ölmarkt hat sich die Lage im Tagesverlauf wieder verschärft. Brent notiert bei rund 106 US-Dollar je Barrel, nachdem der Preis zwischenzeitlich etwas zurückgekommen war. Am Wochenende hatten Angriffe auf den Flughafen von Riad die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten verstärkt.

Gleichzeitig versucht der Markt, die möglichen zusätzlichen russischen Diesellieferungen einzupreisen. US-Präsident Donald Trump hatte eine Vereinbarung mit Russland über zusätzliche Lieferungen angekündigt und zugleich von einer Waffenruhe bei Angriffen auf Energieinfrastruktur zwischen Russland und der Ukraine gesprochen. Die Umsetzung bleibt allerdings unsicher.

Der Ölpreis bleibt damit ein zweischneidiges Schwert: Einerseits profitieren Energieunternehmen und einige Rohstoffwerte. Andererseits drohen dauerhaft hohe Energiepreise die Inflation anzuheizen und die ohnehin hohen Renditen weiter nach oben zu treiben.

Gold gibt nach

Gold gerät unterdessen unter Druck. Die Feinunze notiert bei rund 4.160 bis 4.170 US-Dollar und damit etwa 0,5 bis 0,8 Prozent niedriger. Das Edelmetall kann von den geopolitischen Risiken derzeit nicht profitieren, weil der starke Dollar und die hohen Anleiherenditen stärker wiegen.

Euro bleibt schwach, Bitcoin unter 83.000 Dollar

Am Devisenmarkt bleibt der Euro bei rund 1,12 US-Dollar. Der Dollar-Index liegt mit rund 102,4 Punkten nahe seinem jüngsten Mehrmonatshoch. Die hohen US-Renditen geben der amerikanischen Währung weiterhin Rückhalt.

Bitcoin kann sich demgegenüber nicht stabilisieren. Die Kryptowährung notiert bei rund 82.500 US-Dollar und damit etwa 1,4 Prozent niedriger. Der Kryptomarkt bleibt damit deutlich anfälliger für Veränderungen bei Liquidität und Risikobereitschaft als der klassische Aktienmarkt.

Damit endet der europäische Börsenhandel mit einem freundlichen Signal, obwohl die Risiken nicht verschwunden sind. Der DAX hat seine Erholung fortgesetzt und liegt wieder deutlich über 25.000 Punkten. Nordex und Rheinmetall sorgten für positive Akzente, während Infineon und einige zyklische Werte belasteten. Die entscheidende Frage für Dienstag lautet nun, ob die Wall Street ihre Rekordnähe halten kann – und ob die US-Bankzahlen sowie die Inflationsdaten den Märkten neuen Schub oder neuen Gegenwind geben.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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