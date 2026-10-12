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    Nach Rücktritt von Bas

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    Kretschmer fordert schnelle Reformen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kretschmer fordert rasche Reformen im Bund
    • Schweitzer soll tragfähige Rentenlösungen erarbeiten
    • Kretschmer zeigt Verständnis für Bas' Rücktritt
    Nach Rücktritt von Bas - Kretschmer fordert schnelle Reformen
    Foto: Siarhei - 356130783

    DRESDEN (dpa-AFX) - Nach dem Rücktritt von SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas fordert Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer rasche Reformfortschritte im Bund. "Jetzt kommt es darauf an, dass die Bundesregierung bei den wichtigen Reformen vorankommt", sagte der CDU-Politiker der "Leipziger Volkszeitung" und der "Sächsischen Zeitung". Er hoffe auf schnelle, konkrete Ergebnisse.

    Den designierten neuen Arbeitsminister, den früheren rheinland-pfälzischen Regierungschef Alexander Schweitzer (SPD), bezeichnete Kretschmer als geschätzten Kollegen aus der Ministerpräsidentenkonferenz. Als neuer Arbeitsminister habe er wichtige Aufgaben vor sich. "Gerade bei der Rente brauchen wir Lösungen, die langfristig tragen und die unterschiedlichen Erwerbsbiografien in Deutschland berücksichtigen", sagte er den Zeitungen.

    Am Morgen hatte Bas ihren sofortigen Rücktritt als Arbeitsministerin und SPD-Chefin angekündigt. Sie begründete dies einerseits mit dem Tod ihrer Stieftochter, andererseits mit öffentlichen Angriffen gegen sie, auch aus den Reihen des Koalitionspartners, der Union. Kretschmer äußerte Verständnis für Bas' Entscheidung. Sie habe einen schweren Schicksalsschlag erlebt, sagte er. "Ich verstehe, dass sie nicht einfach weitermachen kann, als wäre nichts gewesen."/jbl/DP/stw






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