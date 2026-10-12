RBC stuft MICROSOFT CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach der Ankündigung der dritten Generation der hauseigenen KI-Beschleuniger Maia 300 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Dies sei ein bedeutender Schritt in der Strategie der vertikalen Integration der Geschäftsprozesse des Softwareherstellers, schrieb Rishi Jaluria am Montag. Dadurch erlange Microsoft direkte Kontrolle über Kosten, Beschaffung und Optimierung auf Systemebene. Die Tatsache, dass Maia 200 bereits echte kundenorientierte Workloads ausführe, verleihe der Roadmap für Maia 300 zusätzliche Glaubwürdigkeit./rob/la/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 10:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 10:52 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 484,5EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 18:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Rishi Jaluria

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 640

Kursziel alt: 640

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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