JEFFERIES stuft Unilever PLC auf 'Underperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 3900 auf 4000 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Nach einem Absatz- und Sortimentsboom im Vorquartal sei es schwer abzuschätzen, inwieweit der Lebensmittelkonzern nun erneut vom FIFA-Sponsoring und den seit Jahresbeginn bestehenden Verzerrungen im lokalen Wettbewerb profitiert haben könnte, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil erschienen die Aktien recht hoch bewertet./rob/la/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 56,14EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 18:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 39
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: negativ
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