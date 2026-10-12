JEFFERIES stuft Unilever PLC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 3900 auf 4000 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Nach einem Absatz- und Sortimentsboom im Vorquartal sei es schwer abzuschätzen, inwieweit der Lebensmittelkonzern nun erneut vom FIFA-Sponsoring und den seit Jahresbeginn bestehenden Verzerrungen im lokalen Wettbewerb profitiert haben könnte, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil erschienen die Aktien recht hoch bewertet./rob/la/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 56,14EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 18:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 39

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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