FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie mit kräftigem Kursplus - 12.10.2026

Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie konnte bisher um +6,33 % auf 638,75€ zulegen. Das sind +38,00 € mehr als am letzten Handelstag. Schon gestern ging es für die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie um +1,54 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 638,75€. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

FICO (Fair Isaac) ist führend bei Kredit-Scoring und Entscheidungssoftware. Kernprodukte: FICO Score, Analytik- und Decision-Management-Plattformen für Banken, Handel, Versicherer. Starke Marktstellung v.a. im US-Kreditgeschäft. Wichtige Konkurrenten: Experian, Equifax, TransUnion, SAS. USP: hohe Marktdurchdringung des FICO Scores, langjährige Datenhistorie, tiefe Integration in Kreditprozesse.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -41,81 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,95 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von FICO (Fair Isaac Corporation) -57,45 % verloren.

Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um -0,08 %. FICO (Fair Isaac Corporation) entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,41 % 1 Monat -24,95 % 3 Monate -41,81 % 1 Jahr -55,50 %

Informationen zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie

Stand: 12.10.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 22 Mio. FICO (Fair Isaac Corporation) Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,78 Mrd.EUR € wert.

Uneinheitlicher Börsentag: Der DAX legt zu, während Nebenwerte und Tech-Titel schwächeln. HENSOLDT glänzt mit kräftigen Gewinnen, Evotec bricht zweistellig ein.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von FICO (Fair Isaac Corporation)?

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,69 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,98 %.

FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.