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    Arbeitgeberpräsident

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    Ohne Reformen ökonomische Katastrophe

    Für Sie zusammengefasst
    • Dulger warnt vor düsteren Zeiten ohne Reformen
    • Lähmung bis 2029 gefährde Politik und Reformhoffnung
    • Rentenpläne seien schlüssig, Rente ab 63 überfällig
    Arbeitgeberpräsident - Ohne Reformen ökonomische Katastrophe
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Ohne Reformen der Sozialsysteme steuert Deutschland nach Ansicht von Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger auf düstere Zeiten zu. "Hält der Lähmungszustand bis zur nächsten Wahl an, womöglich bis 2029, wäre das politisch und ökonomisch eine Katastrophe", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vor dem deutschen Arbeitgebertag am Dienstag. "Dann wäre die aktuelle Regierung am Ende - und mit ihr die Hoffnung, dass die politische Mitte zu Reformen fähig ist", so Dulger. Allen Beteiligten müsse klar sein: "Wer die Sozialsysteme jetzt nicht reformiert, lädt sich die Verantwortung für diese Konsequenzen auf."

    Zur geplanten Ernennung des früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer als Nachfolger von Bärbel Bas (beide SPD) an der Spitze des Arbeitsministeriums sagte Dulger, dass im dortigen Ministerium viele Reformprojekte liegen, die weitergeführt werden müssten. Er wünsche Schweitzer einen guten Start. Die Vorschläge der Rentenkommission bezeichnete Dulger als "in sich schlüssig". Das Ende der abschlagsfreien Rente ab 63 sei schon lange überfällig und dürfe nicht wieder zerredet werden./rew/DP/stw






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