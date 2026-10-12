Auftakt zur Jahresendrallye im DAX ?

Die kurze Einschätzung der LageDer Anstieg seit dem Bruch der Zielmarke 24801 zeigt deutlich die Merkmale eines Grundmusters (Impuls oder Zigzag) und kann damit bereits der Auftakt zu einer allfälligen Jahresendrallye sein. Allerdings machen die mehrdeutigen Korrekturmuster immer noch einen unvollständigen Eindruck.

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Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

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Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 26619 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 26619; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 26619). Das Maximalziel 25851 einer kurzen orangenen 5 wurde überschritten; das Minimalziel einer gedehnten orangenen 5 ist 28906 (blauer Pfad).Die orangene 5 kann mit lila 1=25153, lila 2=24692, lila 3=26579 oberhalb des Mindestziels 25903, lila 4=25911 sowie lila 5/grüner 1=26619 nebst grüner 2 bisher 24786 (rote A=25168, rote B=25784 – oberhalb 38er RT 25722, laufende rote C bisher 24786 bzw. lila A=24828, lila B=25521, lila C bisher 24786) gezählt werden. Mit unterschreiten des 23er RTs bei 25496 (dunkelgrüne Fibos) wurde die grüne 2 aktiviert; für die avisierte Zielmarke der orangenen 5 bei 28906 hat die grüne 2 (bisher 24786) ihr Soll erfüllt und das 38er RT bei 24801 unterboten. Damit kann die grüne 3 jederzeit starten bzw. bereits gestartet worden sein (grauer Pfad). Allerdings sehen die Muster der grünen 2 noch nicht komplett aus, so dass eine Fortsetzung des Rücklaufs ein plausibles Szenario wäre (blauer Pfad).Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der GBE-/JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 wurde bei 21860 beendet. Vermutlich läuft die lila 3 (bisher 26619); es kann aber auch eine abgeschlossene lila 3=26619 mit anschliessender lila 4 (bisher 24786) gezählt werden.DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.