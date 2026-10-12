Marktgeflüster
Wall Street: Die große Aktien-Rotation - Anfang vom Ende der KI-Blase?
Der Tech-Sektor heute fast der einzige der elf Sektoren, der im Minus ist. Die KI-Aktien wie Micron fallen nach einem Aufruf von Microsoft-CEO Nadella
Hat die große Aktien-Rotation an der Wall Street begonnen - gar als Anfang vom Ende der KI-Blase? Der Tech-Sektor heute fast der einzige der elf Sektoren, der im Minus ist. Die KI-Aktien wie Micron fallen nach einem Aufruf von Microsoft-CEO Nadella, der sich dem Appell der Chefs von OpenAI und Anthropic einer Verlangsamung der KI-Entwicklung anschließt. Das aber kann sich die auf Schulden basierende KI-Investitions-Blase schlicht nicht leisten, denn Zeit ist Geld - und je länger es dauert, bis durch die gigantischen KI-Investitionen aufgenommenen Schulden durch Einnahmen tragbar sein könne, umso problematischer. Zwar sind die Handelsvolumina an der Wall Street aufgrund des Columbus Day niedrig - aber die Einschläge für die KI-Blase kommen immer näher..
Das Video "Wall Street: Die große Aktien-Rotation - Anfang vom Ende der KI-Blase?" sehen Sie hier..