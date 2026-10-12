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    Scientific Games erhält den Communitas-Preis 2026 für herausragende Leistungen im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung

    Das einzigartige Recyclingprojekt des Unternehmens für Holzversandpaletten in Deutschland arbeitet mit einer sozialen Einrichtung zusammen, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzt

    ATLANTA, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Scientific Games wurde mit dem Communitas Award für herausragende Leistungen im Bereich der Unternehmensverantwortung ausgezeichnet. Das weltweit tätige Lotterieunternehmen wurde mit dem internationalen Preis in der Kategorie „Ethische und ökologische Verantwortung" ausgezeichnet: Umweltinitiativen für ein einzigartiges Recyclingprojekt für Holzversandpaletten. Im Rahmen dieser Initiative ging eine Partnerschaft mit der Bodelschwingh-Stiftung Bethel, einer der größten sozialen Einrichtungen Deutschlands, ein, um Holzpaletten ein zweites Leben zu schenken und gleichzeitig sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen zu schaffen.

    Scientific Games + Logo

    „Es ist uns eine Ehre, für dieses Projekt mit einem Communitas Award ausgezeichnet zu werden. Es ist ein hervorragendes Beispiel für unser weltweites Engagement, in lokal getragene Initiativen zu investieren, die messbare ökologische und soziale Auswirkungen haben, Gemeinschaften stärken und nachhaltigen Mehrwert schaffen", sagte Andrew Jackson, Vizepräsident für Unternehmensverantwortung bei Scientific Games.

    Die Partnerschaft begann damit, dass Scientific Games Hunderte von Holzpaletten spendete, die für den Versand von Rubbellosen an deutsche Lotteriegesellschaften verwendet wurden. Um Abfälle auf Deponien zu vermeiden, wurde das unbehandelte Holz zu Vogelhäuschen und Spielzeug verarbeitet, die von Mitgliedern der Behindertengemeinschaft in der Kracks-Werkstatt in Bethel in Handarbeit hergestellt wurden. Die neuen Holzartikel wurden im Laden von Bethel verkauft und brachten Einnahmen ein, mit denen die Programme der Organisation, der Betrieb der Werkstätten und künftige Initiativen zugunsten von Menschen mit Behinderungen finanziert wurden.

    „Unser Team hat eine innovative Möglichkeit geschaffen, ein wertvolles Material wieder in der Gemeinschaft zu nutzen", sagte Dunja Vukotic-Finkler, Leiterin des Bereichs Instant Tickets & Service Operations bei Scientific Games. „Durch unsere Partnerschaft mit Bethel werden diese Paletten zu Produkten, die die Qualifizierung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen fördern. Wir sind stolz darauf, dass eine Initiative, die tief in unserem Tagesgeschäft verwurzelt ist, für ihren ökologischen und sozialen Nutzen gewürdigt wird."

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    PR Newswire (dt.)
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