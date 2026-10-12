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    Paris Motor Show 2026

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    GAC führt in Europa die globale Servicemarke „GAC CARE+" ein und bietet Rund-um-die-Uhr-Betreuung

    PARIS, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Am 12. Oktober wurde die 91. Paris Motor Show im Paris Expo , Porte de Versailles, eröffnet. GAC präsentierte neue Energiefahrzeuge seiner drei Marken, wobei der AION UT Cross sein weltweites Debüt feierte. GAC. „THE ENGINEERS", das Markenversprechen für Europa, wurde offiziell eingeführt, während die globale Servicemarke GAC CARE+ ihr Debüt in Europa feierte und damit eine neue Etappe der umfassenden Lokalisierung in Europa einläutete.

    In Europa bietet GAC nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch einheitliche, auf die lokalen Nutzer zugeschnittene Servicestandards. Auf der Messe stellte GAC offiziell GAC CARE+ vor, das sich an der Servicephilosophie „Always There, Always Care" orientiert. Der Service basiert auf komfortablen Dienstleistungen, bewährter Qualität, Kundenbetreuung und einem intelligenten Ökosystem und deckt die gesamte Nutzererfahrung ab – von der Fahrzeugauswahl und dem Kauf bis hin zum täglichen Gebrauch und zur Wartung.

    Als erster Markt, auf dem GAC CARE+ eingeführt wird, wird Europa das globale Servicekonzept übernehmen, das sich vom grundlegenden Service-Support hin zu wertschöpfenden Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg weiterentwickelt und ein vertrauenswürdiges, hochwertiges Besitzerlebnis bietet.

    Um Ihnen den Alltag zu erleichtern, bietet GAC drei Jahre lang kostenlosen Pannenschutz in ganz Europa an. Dank der Unterstützung durch das Ersatzteilvertriebszentrum in Rotterdam liegt die Erfüllungsquote bei Ersatzteilbestellungen bei über 95 %, wobei der Versand im Durchschnitt innerhalb von 36 Stunden erfolgt. Zur Qualitätssicherung bietet GAC eine Fahrzeuggarantie von acht Jahren bzw. 160.000 km sowie eine Batteriegarantie von acht Jahren bzw. 200.000 km. Im Bereich der Kundenbetreuung wird GAC zunächst ein Callcenter in der Landessprache in Frankreich einrichten und die Abdeckung anschließend schrittweise auf ganz Europa ausweiten. Die Fahrzeuge erhalten zudem regelmäßig OTA-Software-Updates. Für ein intelligentes Ökosystem integriert die offizielle App Funktionen wie die Fernsteuerung des Fahrzeugs und unterstützt Heimladelösungen, die den europäischen Normen entsprechen, wodurch der Energiebedarf zu Hause mit nahtlosen Online- und Offline-Diensten verknüpft wird.

    Hervorragende Produkte schaffen Vertrauen; hervorragender Service bewahrt es. In Europa wird GAC standardisierte Prozesse, eine auf den lokalen Markt zugeschnittene Reaktion, aufmerksame Betreuung und ein intelligenteres Ökosystem miteinander verbinden, um den europäischen Nutzern einen persönlicheren, effizienteren und qualitativ hochwertigen Service zu bieten.

    Weitere Informationen zu GAC finden Sie unter https://www.gacgroup.com/en oder folgen Sie uns in den sozialen Medien.

    Paris Motor Show 2026, GAC Launches Global Service Brand GAC CARE+ in Europe, Delivering Around-the-Clock Care

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    Paris Motor Show 2026 GAC führt in Europa die globale Servicemarke „GAC CARE+" ein und bietet Rund-um-die-Uhr-Betreuung PARIS, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Am 12. Oktober wurde die 91. Paris Motor Show im Paris Expo , Porte de Versailles, eröffnet. GAC präsentierte neue Energiefahrzeuge seiner drei Marken, wobei der AION UT Cross sein weltweites Debüt feierte. …
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