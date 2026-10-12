Börsen Update USA - 12.10. - US Tech 100 schwach -0,74 %

Der US 30 steht bei 51.856,05 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.

Top-Werte: Verizon Communications +2,42 %, Chevron Corporation +2,01 %, Visa (A) +1,92 %, Salesforce +1,78 %, Unitedhealth Group -0,62 %

Flop-Werte: Cisco Systems -1,82 %, NVIDIA -0,87 %, Amazon -0,63 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:25) bei 30.657,22 PKT und fällt um -0,74 %.

Top-Werte: Meta Platforms (A) +4,51 %, Shopify +3,91 %, GE Healthcare Technologies +3,72 %, T-Mobile US +3,31 %, Keurig Dr Pepper +3,30 %

Flop-Werte: Lumentum Holdings -10,68 %, Nebius Group Registered (A) -5,89 %, SanDisk Corporation -5,69 %, Astera Labs -5,56 %, Moderna -4,56 %

Der US 500 steht bei 7.803,79 PKT und verliert bisher -0,08 %.

Top-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) +7,45 %, Meta Platforms (A) +4,51 %, Medtronic +4,37 %, Biogen +4,14 %, eBay +3,93 %

Flop-Werte: Lumentum Holdings -10,68 %, CIENA -9,93 %, Coherent -8,54 %, Corning -6,09 %, SanDisk Corporation -5,69 %

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