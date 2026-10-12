SILTRONIC AG - Aktie verliert deutlich -5,64 % - 12.10.2026

Rote Vorzeichen bei SILTRONIC AG: Der Kurs rutscht um -5,64 % auf 75,33€ ab. Es bleibt ungemütlich für SILTRONIC AG: Nach einem Rückgang von -5,86 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -5,64 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SILTRONIC AG abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -15,53 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -9,16 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,87 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +53,32 % gewonnen.

Während SILTRONIC AG deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,08 %.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,16 % 1 Monat +0,87 % 3 Monate -15,53 % 1 Jahr +45,42 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 12.10.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,49 Mrd.EUR € wert.

Uneinheitlicher Börsentag: Der DAX legt zu, während Nebenwerte und Tech-Titel schwächeln. HENSOLDT glänzt mit kräftigen Gewinnen, Evotec bricht zweistellig ein.

Top- und Flop-Aktien am 12.10.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,28 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -2,53 %.

SILTRONIC AG Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.