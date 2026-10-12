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SILTRONIC AG - Aktie verliert deutlich -5,64 % - 12.10.2026
Am heutigen Handelstag muss die SILTRONIC AG Aktie bisher Verluste von -5,64 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.
Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.
SILTRONIC AG Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 12.10.2026
Rote Vorzeichen bei SILTRONIC AG: Der Kurs rutscht um -5,64 % auf 75,33€ ab. Es bleibt ungemütlich für SILTRONIC AG: Nach einem Rückgang von -5,86 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -5,64 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?
Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SILTRONIC AG abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -15,53 % verkraften.
Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -9,16 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,87 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +53,32 % gewonnen.
Während SILTRONIC AG deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,08 %.
SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,16 %
|1 Monat
|+0,87 %
|3 Monate
|-15,53 %
|1 Jahr
|+45,42 %
Informationen zur SILTRONIC AG Aktie
Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,49 Mrd.EUR € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG
Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,28 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -2,53 %.
SILTRONIC AG Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.