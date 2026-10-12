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    Malou Oheix aus Frankreich gewinnt den ersten Platz beim internationalen Jazz-Gesangswettbewerb des Herbie Hancock Institute 2026 in der Fondation Louis Vuitton

    Moderiert von Jeremy Irons, zu Ehren von Arturo Sandoval mit einer Hommage an Frank Gehry, vorgestellt von Special Guest Gustavo Dudamel

    PARIS, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die 27-jährige Malou Oheix aus Frankreich gewann den Internationalen Jazz-Gesangswettbewerb 2026 des Herbie Hancock Institute, der in Partnerschaft und mit Unterstützung der Fondation Louis Vuitton veranstaltet wurde. Mit den Finalrunden des Wettbewerbs ging ein historisches Wochenende in Paris zu Ende; damit fand dieser prestigeträchtige Wettbewerb zum ersten Mal in seiner fast vier Jahrzehnte langen Geschichte außerhalb der Vereinigten Staaten statt. Oheix erhielt das mit 50.000 Dollar dotierte Stipendium für den ersten Platz, das ihm auf der Bühne von Jean-Paul Claverie, Berater des Präsidenten und Geschäftsführer der Fondation Louis Vuitton, überreicht wurde.

    Pictured from left to right are Herbie Hancock, First Place Winner Malou Oheix and Jean-Paul Claverie, Fondation Louis Vuitton

    Die drei Finalisten, die am Samstag von einer hochkarätigen Jury bestehend aus Dee Dee Bridgewater, Roberta Gambarini, Angélique Kidjo, Gretchen Parlato und Gregory Porter ausgewählt worden waren, betraten am Sonntagabend die Bühne im Auditorium der Fondation Louis Vuitton.

    Die Erstplatzierte Malou Oheix bot zwei gegensätzliche Darbietungen: In „I'm Glad There Is You" zeigte sie eine fesselnde Verletzlichkeit, während sie Michael Breckers „Madame Toulouse" kühn und verspielt interpretierte.

    Die Zweitplatzierte Georgia Heers bot eine makellose Darbietung von „Moon Don't Come Out Tonight", gefolgt von einer wunderschön vorgetragenen Interpretation von „Thou Swell". Die Drittplatzierte Lucy-Anne Daniels bot hingegen eine kraftvolle afro-kubanische Interpretation von „Nature Boy" und eine ganz eigene Version von „Old Devil Moon".

    Während des gesamten Wettbewerbs wurden die Sänger von einer vielseitigen Rhythmusgruppe begleitet, bestehend aus Carmen Staaf am Klavier, Ben Williams am Bass und Kendrick Scott am Schlagzeug.

    Unter der Moderation des Oscar-Preisträgers Jeremy Irons verwandelten das Wettbewerbsfinale und die Gala die von Frank Gehry entworfene Fondation Louis Vuitton in ein internationales Jazzfest, das führende Künstler verschiedener Generationen zusammenbrachte und die tiefe und dauerhafte Verbindung dieser Musikrichtung mit Paris feierte.

    Im Rahmen der Abendveranstaltung wurde der zehnfache GRAMMY-Preisträger Arturo Sandoval mit dem „Maria Fisher Founder's Award" des Instituts geehrt, der ihm von Herbie Hancock in Anerkennung seiner außergewöhnlichen künstlerischen Leistung und seines Engagements für den Jazz und die Musikpädagogik überreicht wurde. Ein internationales All-Star-Ensemble mit dem musikalischen Leiter John Beasley, Till Brönner, Terri Lyne Carrington, Nils Landgren, John Patitucci und Walter Smith III würdigte Sandoval mit „Caprichosos de La Habana". Nachdem er die Auszeichnung entgegengenommen hatte, betrat Sandoval die Bühne, um gemeinsam mit Patitucci und Carrington eine intime Darbietung von Charlie Chaplins Klassiker „Smile" zu präsentieren.

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    Malou Oheix aus Frankreich gewinnt den ersten Platz beim internationalen Jazz-Gesangswettbewerb des Herbie Hancock Institute 2026 in der Fondation Louis Vuitton Moderiert von Jeremy Irons, zu Ehren von Arturo Sandoval mit einer Hommage an Frank Gehry, vorgestellt von Special Guest Gustavo Dudamel PARIS, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Die 27-jährige Malou Oheix aus Frankreich gewann den Internationalen …
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