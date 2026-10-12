ANALYSE-FLASH
RBC belässt LVMH auf 'Sector Perform' - Ziel 475 Euro
- RBC belässt LVMH auf Sector Perform, Ziel 475 Euro
- Mode und Leder enttäuschen im dritten Quartal
- Weine, Spirituosen und Einzelhandel gleichen dies aus
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 475 Euro belassen. Das Geschäft mit Mode und Leder habe zwar enttäuscht, schrieb Piral Dadhania am Montag. Dies sei jedoch durch das überraschend positive Abschneiden der Sparten Weine und Spirituosen sowie Selektiver Einzelhandel ausgeglichen worden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 12:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 12:10 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 372,5 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 20:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 500,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 420,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 645,00EUR was eine Bandbreite von +12,75 %/+73,15 % bedeutet.
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Community Beiträge zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - 853292 - FR0000121014
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LVMH ist sowas von Out! Wer kauft denn noch diesen 0815 Luxus zu diesen Preisen? Mal schauen ob sich diese Aktie nochmal halbiert oder mindestens 30% korrigiert.
Die 335 sind noch ein sehr weiter Weg, dazwischen liegen auch noch einige Unterstützungen. Alles möglich aber sehe es als unwahrscheinlich an, dass du LVMH Aktien bekommst.
Die 400 sind gefallen.