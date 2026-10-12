RBC belässt LVMH auf 'Sector Perform' - Ziel 475 Euro

Was Deutschland jetzt tun muss

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 372,5 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 20:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 500,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 420,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 645,00EUR was eine Bandbreite von +12,75 %/+73,15 % bedeutet.