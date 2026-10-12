Shopify Aktie steigt am 12.10.2026 kräftig

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Shopify. Mit einer Performance von +4,24 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die Shopify Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +3,76 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +4,24 % hinzu. Setzt sich der positive Trend fort?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Shopify einen Gewinn von +48,03 % verbuchen.

Auf Wochensicht steht bei der Shopify Aktie damit ein Gewinn von +18,12 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,82 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +11,58 % gewonnen.

Während Shopify heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,83 %. Damit gehört Shopify heute zu den auffälligeren Werten.

Shopify Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,12 % 1 Monat +42,82 % 3 Monate +48,03 % 1 Jahr +21,88 %

Informationen zur Shopify Aktie

Stand: 12.10.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 192,17 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Shopify-Aktie startet mit einem Up-Gap stark in die neue Handelswoche und nimmt erneut Kurs auf ihr Rekordhoch. In meiner vorherigen Analyse hatte ich die Rückeroberung der wichtigen Zone um 155 US$ als Voraussetzung für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hervorgehoben. Diese Entwicklung hat sich inzwischen klar bestätigt. Mit aktuell 176,18 US$ behauptet sich der Titel […] The post Shopify-Aktie nimmt Allzeithoch ins Visier first appeared on sharedeals.de.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,20 %. Salesforce notiert im Plus, mit +1,91 %.

Lohnt sich ein Investment in die Shopify Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Shopify Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Shopify Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.