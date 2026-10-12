JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen von LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 361 Euro belassen. Das Geschäft des Luxusgüterkonzerns mit Parfüm und Kosmetik habe in dritten Quartal die Markterwartung auf vergleichbarer Basis leicht übertroffen, schrieb David Hayes am Montag. Noch wichtiger aber sei, dass sich das Wachstum im Bereich Selektiver Einzelhandel überraschend beschleunigt habe. Dies deute darauf hin, dass die Dynamik in dieser Kategorie weiter zunehme./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 381,8EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 20:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 361

Kursziel alt: 361

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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