JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen von LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 361 Euro belassen. Das Geschäft des Luxusgüterkonzerns mit Parfüm und Kosmetik habe in dritten Quartal die Markterwartung auf vergleichbarer Basis leicht übertroffen, schrieb David Hayes am Montag. Noch wichtiger aber sei, dass sich das Wachstum im Bereich Selektiver Einzelhandel überraschend beschleunigt habe. Dies deute darauf hin, dass die Dynamik in dieser Kategorie weiter zunehme./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 381,8EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 20:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 361
Kursziel alt: 361
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: neutral
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