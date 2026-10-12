Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 12.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -5,35 %
Performance 1M: +53,62 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -5,33 %
Performance 1M: -3,85 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,98 %
Performance 1M: -5,69 %
Tagesperformance: -4,91 %
Performance 1M: +15,57 %
Tagesperformance: -4,76 %
Performance 1M: +5,83 %
Tagesperformance: +4,70 %
Performance 1M: +42,82 %
Tagesperformance: -4,11 %
Performance 1M: +25,47 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,04 %
Performance 1M: +12,47 %
Tagesperformance: -3,79 %
Performance 1M: 0,00 %
Tagesperformance: -3,76 %
Performance 1M: +20,89 %
? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,76 %
Performance 1M: +32,48 %
Tagesperformance: +3,70 %
Performance 1M: +20,39 %
Tagesperformance: -3,43 %
Performance 1M: +5,88 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,20 %
Performance 1M: +9,40 %
Tagesperformance: +3,18 %
Performance 1M: +8,25 %
Tagesperformance: -3,12 %
Performance 1M: +8,45 %
Tagesperformance: -2,85 %
Performance 1M: +1,77 %
Tagesperformance: +2,70 %
Performance 1M: -13,20 %
Tagesperformance: -2,58 %
Performance 1M: -5,31 %
Tagesperformance: +2,57 %
Performance 1M: +2,89 %
Tagesperformance: +2,51 %
Performance 1M: +2,02 %
Tagesperformance: +2,40 %
Performance 1M: +6,23 %
Tagesperformance: +2,24 %
Performance 1M: -0,01 %
Tagesperformance: +2,03 %
Performance 1M: -0,33 %