Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 12.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kräftige Moderna-Rally: Die Aktie stieg binnen einer Woche um 18 Prozent, erreichte ein Mehrjahreshoch und übersprang 200 Euro. Als Treiber gelten Hoffnungen auf personalisierte mRNA-Krebsimpfstoffe, eine geplante NIH-Partnerschaft und die Aufnahme in den Nasdaq-100. Diskutiert werden außerdem mögliche Gewinnmitnahmen, hohe Volatilität, Einstiegszeitpunkte und ein möglicher Short Squeeze. Der weitere Kurs hängt auch von Studiendaten und einer Zulassung ab.