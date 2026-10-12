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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 12.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 12.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,14 %.

    Moderna
    Tagesperformance: -5,35 %
    Platz 2
    Performance 1M: +53,62 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,35 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kräftige Moderna-Rally: Die Aktie stieg binnen einer Woche um 18 Prozent, erreichte ein Mehrjahreshoch und übersprang 200 Euro. Als Treiber gelten Hoffnungen auf personalisierte mRNA-Krebsimpfstoffe, eine geplante NIH-Partnerschaft und die Aufnahme in den Nasdaq-100. Diskutiert werden außerdem mögliche Gewinnmitnahmen, hohe Volatilität, Einstiegszeitpunkte und ein möglicher Short Squeeze. Der weitere Kurs hängt auch von Studiendaten und einer Zulassung ab.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -5,33 %
    Platz 3
    Performance 1M: -3,85 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,33 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung: Auf einen Anstieg bis über den Widerstand bei 250 US-Dollar folgte ein Rücksetzer; technische Indikatoren signalisierten zunächst weiteres Momentum, der RSI lag nahe dem überkauften Bereich. Fundamental werden Kapazitätsverträge, Preiserhöhungen und Kundenvorauszahlungen als Chancen gesehen. Dem stehen hoher Investitionsbedarf und mögliche Verwässerung gegenüber. Zudem warten Anleger auf die nächsten Zahlen.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -4,98 %
    Platz 4
    Performance 1M: -5,69 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,98 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -4,91 %
    Platz 5
    Performance 1M: +15,57 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,91 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -4,76 %
    Platz 6
    Performance 1M: +5,83 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,76 %.

    Shopify
    Tagesperformance: +4,70 %
    Platz 7
    Performance 1M: +42,82 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,70 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -4,11 %
    Platz 8
    Performance 1M: +25,47 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,11 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg und die Frage, wie weit die hohe Bewertung noch steigen kann. Anleger verweisen auf erhebliche Buchgewinne und diskutieren, ob sie weiter halten oder Gewinne mitnehmen. Als Wachstumstreiber gelten steigende Ausgaben für KI und deren Absicherung sowie Palo Altos breites Produktangebot. Ein Analyst hob sein Kursziel von 404 auf 425 US-Dollar an und bekräftigte die Kaufempfehlung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palo Alto Networks eingestellt.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -4,04 %
    Platz 9
    Performance 1M: +12,47 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,04 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -3,79 %
    Platz 10
    Performance 1M: 0,00 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,79 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: -3,76 %
    Platz 11
    Performance 1M: +20,89 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,76 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um STRC, das sich der Marke von 100 US-Dollar nähert, und mögliche Folgen für MSTR sowie Bitcoin-Zuflüsse. Zudem werden leicht sinkende Shortzahlen bei gleichzeitig steigendem MSTR-Kurs als positives Signal gewertet. Langfristige Kursperspektiven werden an MicroStrategys Bitcoin-Bestand und mögliche Bitcoin-Kursanstiege geknüpft; zugleich wird auf Risiken hingewiesen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -3,76 %
    Platz 12
    Performance 1M: +32,48 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,76 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +3,70 %
    Platz 13
    Performance 1M: +20,39 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,70 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -3,43 %
    Platz 14
    Performance 1M: +5,88 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,43 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das auf 35,16 Mrd. US-Dollar erhöhte Rückkaufprogramm und dessen möglichen Start am 9. Dezember. Diskutiert werden Kursrisiken durch den Arbeitskonflikt in Taiwan sowie mögliche Rücksetzer. KI-Speichernachfrage, steigende DRAM- und NAND-Preise und Gewinnwachstum gelten als Kurstreiber. Beim genannten Kursziel von 3.000 US-Dollar stehen sich Erwartungen weiteren Kurspotenzials und Sorgen vor Überbewertung gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    GE Healthcare Technologies
    Tagesperformance: +3,20 %
    Platz 15
    Performance 1M: +9,40 %
    Chart GE Healthcare Technologies
    ISIN: US36266G1076
    WKN: A3D3G6
    Die GE Healthcare Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,20 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: +3,18 %
    Platz 16
    Performance 1M: +8,25 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,18 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -3,12 %
    Platz 17
    Performance 1M: +8,45 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,12 %.

    Intel
    Tagesperformance: -2,85 %
    Platz 18
    Performance 1M: +1,77 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,85 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: +2,70 %
    Platz 19
    Performance 1M: -13,20 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,70 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -2,58 %
    Platz 20
    Performance 1M: -5,31 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,58 %.

    Mondelez International Registered (A)
    Tagesperformance: +2,57 %
    Platz 21
    Performance 1M: +2,89 %
    Chart Mondelez International Registered (A)
    ISIN: US6092071058
    WKN: A1J4U0
    Die Mondelez International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,57 %.

    Regeneron Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +2,51 %
    Platz 22
    Performance 1M: +2,02 %
    Chart Regeneron Pharmaceuticals
    ISIN: US75886F1075
    WKN: 881535
    Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,51 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: +2,40 %
    Platz 23
    Performance 1M: +6,23 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,40 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: +2,24 %
    Platz 24
    Performance 1M: -0,01 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,24 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +2,03 %
    Platz 25
    Performance 1M: -0,33 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,03 %.

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