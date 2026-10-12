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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 12.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 12.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,16 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -9,98 %
    Platz 2
    Performance 1M: +10,60 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,98 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation)
    Tagesperformance: +9,90 %
    Platz 3
    Performance 1M: -23,18 %
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,90 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -8,09 %
    Platz 4
    Performance 1M: -2,83 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,09 %.

    Corning
    Tagesperformance: -6,34 %
    Platz 5
    Performance 1M: -5,75 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,34 %.

    Carvana Registered (A)
    Tagesperformance: -5,88 %
    Platz 6
    Performance 1M: -9,69 %
    Chart Carvana Registered (A)
    ISIN: US1468691027
    WKN: A2DPW1
    Die Carvana Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,88 %.

    Moderna
    Tagesperformance: -5,53 %
    Platz 7
    Performance 1M: +53,62 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,53 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kräftige Moderna-Rally: Die Aktie stieg binnen einer Woche um 18 Prozent, erreichte ein Mehrjahreshoch und übersprang 200 Euro. Als Treiber gelten Hoffnungen auf personalisierte mRNA-Krebsimpfstoffe, eine geplante NIH-Partnerschaft und die Aufnahme in den Nasdaq-100. Diskutiert werden außerdem mögliche Gewinnmitnahmen, hohe Volatilität, Einstiegszeitpunkte und ein möglicher Short Squeeze. Der weitere Kurs hängt auch von Studiendaten und einer Zulassung ab.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -4,98 %
    Platz 8
    Performance 1M: -5,69 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,98 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: -4,95 %
    Platz 9
    Performance 1M: +17,33 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,95 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -4,77 %
    Platz 10
    Performance 1M: +5,83 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,77 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: -4,67 %
    Platz 11
    Performance 1M: -1,13 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,67 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: -4,29 %
    Platz 12
    Performance 1M: +3,07 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,29 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von rund 45 auf unter 41 US-Dollar und die Möglichkeit eines erneuten Tests der unteren Trendkanalgrenze. Fundamental stehen das anhaltende Exportkontrollrisiko, hohe Lagerbestände und negativer Cashflow im Fokus. Entscheidend sei, ob SMCI den großen Auftragsbestand in Umsatz, bessere Margen und positiven Cashflow umsetzen kann; starke Nachfrage und Umsatzwachstum werden als Gegenargumente genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -4,21 %
    Platz 13
    Performance 1M: +25,47 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,21 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg und die Frage, wie weit die hohe Bewertung noch steigen kann. Anleger verweisen auf erhebliche Buchgewinne und diskutieren, ob sie weiter halten oder Gewinne mitnehmen. Als Wachstumstreiber gelten steigende Ausgaben für KI und deren Absicherung sowie Palo Altos breites Produktangebot. Ein Analyst hob sein Kursziel von 404 auf 425 US-Dollar an und bekräftigte die Kaufempfehlung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palo Alto Networks eingestellt.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -4,16 %
    Platz 14
    Performance 1M: +12,47 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,16 %.

    Chipotle Mexican Grill
    Tagesperformance: -3,99 %
    Platz 15
    Performance 1M: -13,08 %
    Chart Chipotle Mexican Grill
    ISIN: US1696561059
    WKN: A0ESP5
    Die Chipotle Mexican Grill Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,99 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: -3,89 %
    Platz 16
    Performance 1M: +0,62 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,89 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +3,81 %
    Platz 17
    Performance 1M: +20,39 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,81 %.

    Medtronic
    Tagesperformance: +3,76 %
    Platz 18
    Performance 1M: +4,82 %
    Chart Medtronic
    ISIN: IE00BTN1Y115
    WKN: A14M2J
    Die Medtronic Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,76 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -3,74 %
    Platz 19
    Performance 1M: +32,48 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,74 %.

    Zimmer Biomet Holdings
    Tagesperformance: +3,47 %
    Platz 20
    Performance 1M: +1,81 %
    Chart Zimmer Biomet Holdings
    ISIN: US98956P1021
    WKN: 753718
    Die Zimmer Biomet Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,47 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -3,41 %
    Platz 21
    Performance 1M: +5,88 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,41 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das auf 35,16 Mrd. US-Dollar erhöhte Rückkaufprogramm und dessen möglichen Start am 9. Dezember. Diskutiert werden Kursrisiken durch den Arbeitskonflikt in Taiwan sowie mögliche Rücksetzer. KI-Speichernachfrage, steigende DRAM- und NAND-Preise und Gewinnwachstum gelten als Kurstreiber. Beim genannten Kursziel von 3.000 US-Dollar stehen sich Erwartungen weiteren Kurspotenzials und Sorgen vor Überbewertung gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Bunge Global
    Tagesperformance: -3,35 %
    Platz 22
    Performance 1M: -12,01 %
    Chart Bunge Global
    ISIN: CH1300646267
    WKN: A3EYCJ
    Die Bunge Global Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,35 %.

    Tyler Technologies
    Tagesperformance: +3,30 %
    Platz 23
    Performance 1M: +4,97 %
    Chart Tyler Technologies
    ISIN: US9022521051
    WKN: 917099
    Die Tyler Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,30 %.

    CF Industries Holdings
    Tagesperformance: +3,26 %
    Platz 24
    Performance 1M: -10,51 %
    Chart CF Industries Holdings
    ISIN: US1252691001
    WKN: A0ES9N
    Die CF Industries Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,26 %.

    eBay
    Tagesperformance: +3,23 %
    Platz 25
    Performance 1M: +12,37 %
    Chart eBay
    ISIN: US2786421030
    WKN: 916529
    Die eBay Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,23 %.

    GE Healthcare Technologies
    Tagesperformance: +3,21 %
    Platz 26
    Performance 1M: +9,40 %
    Chart GE Healthcare Technologies
    ISIN: US36266G1076
    WKN: A3D3G6
    Die GE Healthcare Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,21 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: +3,20 %
    Platz 27
    Performance 1M: +8,25 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,20 %.

    Centene
    Tagesperformance: +3,19 %
    Platz 28
    Performance 1M: +5,13 %
    Chart Centene
    ISIN: US15135B1017
    WKN: 766458
    Die Centene Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,19 %.

    Insulet
    Tagesperformance: +3,15 %
    Platz 29
    Performance 1M: +7,86 %
    Chart Insulet
    ISIN: US45784P1012
    WKN: A0MQX8
    Die Insulet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,15 %.

    Generac Holdings
    Tagesperformance: -3,02 %
    Platz 30
    Performance 1M: +20,45 %
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,02 %.

    Alexandria Real Estate Equities
    Tagesperformance: -2,88 %
    Platz 31
    Performance 1M: -10,46 %
    Chart Alexandria Real Estate Equities
    ISIN: US0152711091
    WKN: 907179
    Die Alexandria Real Estate Equities Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,88 %.

    APA Corporation
    Tagesperformance: +2,86 %
    Platz 32
    Performance 1M: +9,36 %
    Chart APA Corporation
    ISIN: US03743Q1085
    WKN: A2QQVE
    Die APA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,86 %.

    Molson Coors Beverage Registered (B)
    Tagesperformance: +2,85 %
    Platz 33
    Performance 1M: +2,23 %
    Chart Molson Coors Beverage Registered (B)
    ISIN: US60871R2094
    WKN: A0DPTB
    Die Molson Coors Beverage Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,85 %.

    Accenture Registered (A)
    Tagesperformance: +2,79 %
    Platz 34
    Performance 1M: +21,18 %
    Chart Accenture Registered (A)
    ISIN: IE00B4BNMY34
    WKN: A0YAQA
    Die Accenture Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,79 %.

    Constellation Brands (A)
    Tagesperformance: +2,75 %
    Platz 35
    Performance 1M: +6,62 %
    Chart Constellation Brands (A)
    ISIN: US21036P1084
    WKN: 871918
    Die Constellation Brands (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,75 %.

    Abbott Laboratories
    Tagesperformance: +2,70 %
    Platz 36
    Performance 1M: +3,11 %
    Chart Abbott Laboratories
    ISIN: US0028241000
    WKN: 850103
    Die Abbott Laboratories Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,70 %.

    Biogen
    Tagesperformance: +2,69 %
    Platz 37
    Performance 1M: +11,99 %
    Chart Biogen
    ISIN: US09062X1037
    WKN: 789617
    Die Biogen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,69 %.

    Elevance Health
    Tagesperformance: +2,67 %
    Platz 38
    Performance 1M: +4,82 %
    Chart Elevance Health
    ISIN: US0367521038
    WKN: A12FMV
    Die Elevance Health Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,67 %.

    ConocoPhillips
    Tagesperformance: +2,64 %
    Platz 39
    Performance 1M: +4,22 %
    Chart ConocoPhillips
    ISIN: US20825C1045
    WKN: 575302
    Die ConocoPhillips Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,64 %.

    Cooper Companies
    Tagesperformance: +2,63 %
    Platz 40
    Performance 1M: +7,19 %
    Chart Cooper Companies
    ISIN: US2166485019
    WKN: A402VX
    Die Cooper Companies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,63 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 12.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 12.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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