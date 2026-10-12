Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 12.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -9,98 %
Performance 1M: +10,60 %
Tagesperformance: +9,90 %
Performance 1M: -23,18 %
Tagesperformance: -8,09 %
Performance 1M: -2,83 %
Tagesperformance: -6,34 %
Performance 1M: -5,75 %
Tagesperformance: -5,88 %
Performance 1M: -9,69 %
Tagesperformance: -5,53 %
Performance 1M: +53,62 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,98 %
Performance 1M: -5,69 %
Tagesperformance: -4,95 %
Performance 1M: +17,33 %
Tagesperformance: -4,77 %
Performance 1M: +5,83 %
Tagesperformance: -4,67 %
Performance 1M: -1,13 %
Tagesperformance: -4,29 %
Performance 1M: +3,07 %
? wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,21 %
Performance 1M: +25,47 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,16 %
Performance 1M: +12,47 %
Tagesperformance: -3,99 %
Performance 1M: -13,08 %
Tagesperformance: -3,89 %
Performance 1M: +0,62 %
Tagesperformance: +3,81 %
Performance 1M: +20,39 %
Tagesperformance: +3,76 %
Performance 1M: +4,82 %
Tagesperformance: -3,74 %
Performance 1M: +32,48 %
Tagesperformance: +3,47 %
Performance 1M: +1,81 %
Tagesperformance: -3,41 %
Performance 1M: +5,88 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,35 %
Performance 1M: -12,01 %
Tagesperformance: +3,30 %
Performance 1M: +4,97 %
Tagesperformance: +3,26 %
Performance 1M: -10,51 %
Tagesperformance: +3,23 %
Performance 1M: +12,37 %
Tagesperformance: +3,21 %
Performance 1M: +9,40 %
Tagesperformance: +3,20 %
Performance 1M: +8,25 %
Tagesperformance: +3,19 %
Performance 1M: +5,13 %
Tagesperformance: +3,15 %
Performance 1M: +7,86 %
Tagesperformance: -3,02 %
Performance 1M: +20,45 %
Tagesperformance: -2,88 %
Performance 1M: -10,46 %
Tagesperformance: +2,86 %
Performance 1M: +9,36 %
Tagesperformance: +2,85 %
Performance 1M: +2,23 %
Tagesperformance: +2,79 %
Performance 1M: +21,18 %
Tagesperformance: +2,75 %
Performance 1M: +6,62 %
Tagesperformance: +2,70 %
Performance 1M: +3,11 %
Tagesperformance: +2,69 %
Performance 1M: +11,99 %
Tagesperformance: +2,67 %
Performance 1M: +4,82 %
Tagesperformance: +2,64 %
Performance 1M: +4,22 %
Tagesperformance: +2,63 %
Performance 1M: +7,19 %