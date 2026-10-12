AUTO1 Group Aktie klettert deutlich - 12.10.2026

Die AUTO1 Group Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,44 % auf 17,430€ zulegen. Das sind +0,900 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,54 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AUTO1 Group Aktie. Nach einem Plus von +4,54 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 17,430€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Obwohl sich die AUTO1 Group Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -30,83 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +6,25 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,57 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AUTO1 Group -36,43 % verloren.

Während AUTO1 Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,38 %.

AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,25 % 1 Monat -13,57 % 3 Monate -30,83 % 1 Jahr -38,67 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Stand: 12.10.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,90 Mrd.EUR € wert.

EQS Voting Rights Announcement: AUTO1 Group SE AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 12.10.2026 / 18:00 CET/CEST Dissemination of a …

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AUTO1 Group Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AUTO1 Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AUTO1 Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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