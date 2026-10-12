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    Der „Global Mayors Dialogue 2026" • in Luoyang, Provinz Henan, China, wurde eröffnet

    LUOYANG, China, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von CRIOnline:

    Der „Global Mayors Dialogue 2026" •wurde am 11. Oktober in Luoyang, Provinz Henan, China, eröffnet. Mehr als 100 Gäste, darunter Bürgermeister und deren Vertreter aus 25 Städten in 10 Ländern wie China, dem Vereinigten Königreich, Italien, Argentinien und Algerien sowie Vertreter internationaler Organisationen, Experten und Wissenschaftler und diplomatische Gesandte in China, versammelten sich in Luoyang in der Provinz Henan, China, um neue Modelle für die Entwicklung zivilisierter Städte zu erörtern, die das historische Erbe mit modernem Fortschritt verbinden.

    Bei der Eröffnungszeremonie führte Zhang Yujie, Bürgermeister von Luoyang, Gespräche und einen Austausch mit Gästen aus der Provinz Algier (Algerien), Mogiljow (Weißrussland), Sesto San Giovanni (Italien), der Grafschaft Durham (Vereinigtes Königreich) und Iraklion (Attika, Griechenland). Darüber hinaus waren Vertreter der teilnehmenden Städte gemeinsam Zeugen der Veröffentlichung des „Luoyang-Konsenses zur städtischen Zivilisation".

    Scene from the 2026 Global Mayors Dialogue· Luoyang

    Parallel zum Dialog fanden Begleitveranstaltungen statt, darunter Werbeaustausche und eine Veranstaltung zur Präsentation des immateriellen Kulturerbes. Im Rahmen dieser Veranstaltungen führten Luoyang und Städte aus anderen Ländern eingehende Gespräche über den Aufbau von Städtepartnerschaften, industrielle Zusammenarbeit sowie die Vernetzung in den Bereichen Kultur und Tourismus, um die Umsetzung der Ergebnisse des Dialogs in praktische Zusammenarbeit voranzutreiben.

    Die Veranstaltung umfasste eine zentrale Dialogsitzung sowie drei thematische, szenariobasierte Dialogsitzungen. Am Tag vor der Eröffnungsfeier verbrachten die teilnehmenden Bürgermeister einen Tag damit, Luoyang zu erkunden: In Museen setzten sie sich mit jahrtausendealten Zivilisationen auseinander, erlebten in Produktionswerkstätten Chinas intelligente Fertigung hautnah und tauchten in den Alltag historischer Stadtviertel ein.

    Luoyang stellte seine Ansätze zum Schutz bedeutender archäologischer Stätten, zur Erneuerung des städtischen Gefüges der alten Hauptstadt, zur Förderung einer hochwertigen Entwicklung der Fertigungsindustrie und zur Vorantreibung einer Öffnung auf hohem Niveau vor. Diese praktischen Erfahrungen boten den Bürgermeistern aus aller Welt konkrete, nachvollziehbare und übertragbare Anhaltspunkte für die Stadtverwaltung weltweit.

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