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    AITO kündigt auf dem Pariser Autosalon den Markteintritt in Europa im Jahr 2027 an

    PARIS, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- AITO, die Marke für intelligente Luxus-Elektrofahrzeuge der SERES-Gruppe, präsentierte heute auf dem Pariser Autosalon 2026 die Modelle AITO 9, AITO 8, AITO 7 und AITO 6. Unter dem Motto „Intelligence Redefining Luxury" zeigte AITO, wie die Markenphilosophie durch die Produkte und das Kundenerlebnis zum Leben erweckt wird. Die Marke kündigte zudem an, im Herbst 2027 auf den europäischen Markt zu kommen, und unterstrich damit ihre Pläne für den Markteintritt und die Expansion in ganz Europa – ein weiterer wichtiger Schritt in ihrer globalen Entwicklung.

    AITO showcased the AITO 9, AITO 8, AITO 7 and AITO 6 at the 2026 Paris Motor Show

    Vorbereitung auf Europa durch Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Lokalisierung

    Im Vorfeld der Markteinführung in Europa legt AITO den Grundstein für die Marktintegration, wobei die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Lokalisierung im Mittelpunkt der Vorbereitungen stehen. Auf der Ebene der Produktentwicklung stützt sich die Marke auf die EU-Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung (WVTA) als Grundlage, mit dem Ziel, eine Fünf-Sterne-Bewertung nach den Euro-NCAP-Standards von 2026 zu erreichen, wobei Sicherheit in jeder Phase ein integraler Bestandteil ist. Von der Erfüllung europäischer regulatorischer Anforderungen bis hin zur Verfolgung höherer Sicherheits- und Qualitätsstandards strebt AITO danach, durch strenge Sicherheitsstandards eine solide Grundlage für den Eintritt in den europäischen Markt zu schaffen. Für AITO ist Sicherheit der größte Luxus. Die Marke hat es sich zum Ziel gesetzt, ihren Kunden auf jeder Fahrt mehr Vertrauen und Sicherheit zu bieten.  

    Neben den regulatorischen Anforderungen führt AITO eine umfassende Lokalisierung durch, die auf die europäischen Straßenverhältnisse, Fahrgewohnheiten und den lokalen Lebensstil zugeschnitten ist. AITO arbeitet zudem mit Partnern zusammen, um seine intelligenten Fahrer- und Einparkassistenzsysteme an die lokalen Straßenverhältnisse und Fahrsituationen anzupassen, und baut gleichzeitig ein lokalisiertes Servicenetzwerk auf, das intelligente Diagnose, Mobilitätsdienste, lokale Ersatzteilversorgung und engagierte Kundendienstteams umfasst. Gemeinsam sollen diese Bemühungen den europäischen Kunden ein effizientes, zuverlässiges und nahtloses Besitzerlebnis bieten.

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    PR Newswire (dt.)
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    AITO kündigt auf dem Pariser Autosalon den Markteintritt in Europa im Jahr 2027 an PARIS, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ - AITO, die Marke für intelligente Luxus-Elektrofahrzeuge der SERES-Gruppe, präsentierte heute auf dem Pariser Autosalon 2026 die Modelle AITO 9, AITO 8, AITO 7 und AITO 6. Unter dem Motto „Intelligence …
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