CHANGAN läutet auf dem Mondial de l'Auto 2026 eine neue Phase des Wachstums in Europa ein

PARIS,/PRNewswire/ -- Changan Automobile stellte auf dem Mondial de l'Auto 2026 die nächste Phase seiner Europa-Strategie vor. Nach der Einführung der CHANGAN DEEPAL-Modellreihe in Europa im vergangenen Jahr stellte Changan die brandneue CHANGAN NEVO-Modellreihe vor und kündigte Pläne an, sein Angebot an Antriebssträngen zu erweitern und seine lokalen Kapazitäten in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Konstruktion sowie Kundendienst weiter auszubauen. Zusammen markieren diese Entwicklungen eine neue Etappe in Changans langfristigem Engagement in Europa und bieten eine größere Produktauswahl sowie einen stärkeren lokalen Support, um den sich wandelnden Mobilitätsbedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Die Markteinführung des CHANGAN NEVO, ein breiteres Angebot an Antriebssträngen und eine verstärkte lokale Präsenz unterstreichen das langfristige Engagement von CHANGAN in Europa

Die CHANGAN NEVO-Reihe basiert auf drei Kernwerten: Anspruchsvolles Design, gemeinsamer Komfort und Technik, die Spaß macht. „Refined Design" verbindet anspruchsvolle Ästhetik mit einem natürlichen, einladenden Gefühl von Komfort und schafft so ein Gleichgewicht zwischen optischer Raffinesse und alltäglicher Funktionalität. „Shared Comfort" stellt jeden Fahrgast in den Mittelpunkt der Reise – mit durchdacht gestalteten Räumen, flexiblen Grundrissen und gleichwertigem Komfort im gesamten Fahrgastraum. „Enjoyable Technology" vereint ein intelligentes Cockpit, vernetzte digitale Erlebnisse und Fahrassistenzfunktionen in Echtzeit zu einem Erlebnis, das intelligenter, sicherer und stressfrei ist. Bis heute hat CHANGAN NEVO weltweit mehr als eine Million Familien bedient und damit intelligente und komfortable Mobilität für eine wachsende Nutzergemeinschaft rund um den Globus zu einem festen Bestandteil des Alltags gemacht.

Der CHANGAN NEVO Q05 feierte auf dem Mondial de l'Auto 2026 sein Europa-Debüt. Der NEVO Q05 vereint einen geräumigen Innenraum, Fahrerassistenzsysteme und Alltagstauglichkeit für den Lebenstil in der Stadt und im Umland. In Zukunft wird die CHANGAN NEVO-Produktpalette um Modelle wie den brandneuen CHANGAN NEVO Q06 erweitert, wodurch sich die Auswahl für Familien weiter vergrößert. Der CHANGAN NEVO Q06 vereint ausdrucksstarkes Design, Komfort, intelligente Technologie und souveränes Fahrverhalten, um einem breiteren Publikum ein erstklassiges Mobilitätserlebnis für die ganze Familie zu ermöglichen.