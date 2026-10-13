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    IWF hebt Prognose für deutsche Wirtschaft deutlich an

    Für Sie zusammengefasst
    • 2026 wächst Deutschland laut IWF um 1,3 Prozent
    • Weltwirtschaft wächst laut IWF 2026 um 3,1 Prozent
    • US-Wirtschaft wächst 2026 laut IWF um 2,3 Prozent
    IWF hebt Prognose für deutsche Wirtschaft deutlich an
    Foto: Siarhei - 356130783

    BANGKOG (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft wird laut Internationalem Währungsfonds (IWF) im laufenden Jahr deutlich stärker zulegen als gedacht. 2026 dürfte das Wirtschaftswachstum mit 1,3 Prozent nun fast doppelt so stark ausfallen wie noch im Juli erwartet (0,7 Prozent), wie der IWF mitteilte. Für das kommende Jahr rechnen die Ökonomen nun mit einem Plus von 1,1 Prozent - 0,1 Punkte mehr als bislang.

    Damit positioniert sich der IWF wie die Bundesregierung: Berlin hatte vergangene Woche genau die gleichen Prognosen veröffentlicht. Der Optimismus basiert laut Bundeswirtschaftsministerium auf der überraschend starken Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.

    Für die Weltwirtschaft positionierten sich die IWF-Experten ebenfalls minimal optimistischer. Sie rechnen für 2026 nun mit einem Zuwachs von 3,1 Prozent (zuvor: 3,0 Prozent). Für das kommende Jahr behalten sie ihre Prognose von 3,4 Prozent bei. So habe sich die globale Wirtschaft widerstandsfähiger gegen Energieschocks aufgestellt. Zudem hätten eine höhere Ölförderung außerhalb des Persischen Golfs, das Anzapfen strategischer Reserven und ein Nachfragerückgang in China den Preisschock abgefedert.
    US-Präsident Donald Trump hatte vor gut einem halben Jahr gemeinsam mit Israel den Krieg gegen den Iran begonnen. In der Folge wurde die vor dem Konflikt noch offene Straße von Hormus, eine für den Energiehandel bedeutsame Meerenge, blockiert. Seither fließt nur noch ein Bruchteil des Rohstoffhandels - das knappe Angebot bei hoher Nachfrage lässt die Preise nach oben schnellen.

    Das hat bislang laut IWF aber nur begrenzte Folgen für die US-Wirtschaft. Die Ökonomen bleiben bei ihrer Prognose von 2,3 Prozent Wachstum für dieses Jahr - auch 2027 dürfte die US-Wirtschaft entsprechend zulegen, was minimal mehr wäre als bislang erwartet. Menschen würden weiter fleißig Geld ausgeben und Unternehmen kräftig in neue Technologien investieren, hieß es./ngu/DP/zb







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