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    Geht Plug Power in die Luft? Renk im unendlichen Abwärtstrend? RE Royalties im KI-Hype!

    Der Blick auf den Chart der Renk-Aktie bereitet keine Freude. Egal, ob vier Wochen, sechs Monate oder 12 Monate: Die Performance der Aktie ist tiefrot. Analysten raten zum Kauf, aber es fehlt an Momentum im gesamten Rüstungssektor. Daran ändert der …

    Geht Plug Power in die Luft? Renk im unendlichen Abwärtstrend? RE Royalties im KI-Hype!
    Foto: esg-aktien.de
    Der Blick auf den Chart der Renk-Aktie bereitet keine Freude. Egal, ob vier Wochen, sechs Monate oder 12 Monate: Die Performance der Aktie ist tiefrot. Analysten raten zum Kauf, aber es fehlt an Momentum im gesamten Rüstungssektor. Daran ändert der jüngste Auftrag nichts, auch wenn er Potenziale für die Zukunft zeigt. Damit KI ihr volles Potenzial ausschöpft, braucht es riesige Mengen an Energie. Entsprechend werden insbesondere in Nordamerika Hunderte Milliarden USD in Energieinfrastruktur investiert. Genau in diesem Markt bewegt sich RE Royalties mit einem interessanten Geschäftsmodell. Im jüngsten Interview blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Dagegen verzweifeln bei Plug Power inzwischen wohl auch die größten Optimisten.

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