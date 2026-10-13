Steinmeier ernennt Schweitzer zum neuen Arbeitsminister
Für Sie zusammengefasst
- Steinmeier ernennt Schweitzer am Dienstag
- Bärbel Bas erhält vorab ihre Entlassungsurkunde
- Bundestag vereidigt Schweitzer vor Amtsübernahme
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will den früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) am Dienstag (17.00 Uhr) zum neuen Arbeitsminister ernennen. "Im Vorfeld des Termins" solle die bisherige Ministerin Bärbel Bas ihre Entlassungsurkunde erhalten, teilte das Bundespräsidialamt mit. Bas hatte am Montag nach einem Trauerfall in der Familie und öffentlichen Angriffen gegen sie ihren sofortigen Rücktritt erklärt. Bevor Schweitzer das Ministerium übernehmen kann, muss er im Bundestag noch vereidigt werden./tam/DP/stw
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