HCLTech verzeichnet ein starkes zweites Quartal, das von Auftragseingängen in Rekordhöhe von 3,3 Mrd. US-Dollar getragen wurde

NEW YORK und NOIDA, Indien, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), , ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat heute seine Finanzergebnisse für das am 30. September 2026 endende Quartal bekannt gegeben. Der Umsatz in US-Dollar belief sich auf 3,7 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 2,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der Umsatz zu konstanten Wechselkursen (CC) im Jahresvergleich um 2,6 % stieg.

„Wir haben ein starkes Quartal mit Auftragseingängen in Höhe von 3,3 Mrd. US-Dollar verzeichnet, was einem Anstieg von 27 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und die Auftragseingänge im ersten Halbjahr auf ein Rekordhoch steigen ließ. Die EBIT-Marge stieg im Vergleich zum Vorquartal um 131 Basispunkte auf 18,2 %. Der Dienstleistungsbereich verzeichnete ein Wachstum von 3 % gegenüber dem Vorquartal, wobei in allen Branchen und Regionen Zuwächse zu verzeichnen waren, während der Gesamtumsatz gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % stieg. Der Umsatz im Bereich „Advanced AI" stieg auf Basis konstanter Wechselkurse um 28,4 % gegenüber dem Vorquartal und um 78 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. „Unsere KI-Lösungen kommen bei unseren Kunden gut an, was uns Zuversicht hinsichtlich unseres Wachstumskurses gibt", sagte C. Vijayakumar, CEO und Managing Director von HCLTech.

Das Umsatzwachstum im Dienstleistungsbereich wurde durch eine stetige Dynamik im Bereich IT- und Unternehmensdienstleistungen angeführt, der auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich um 4,4 % zulegte, gefolgt vom Bereich Ingenieur- und F&E-Dienstleistungen mit einem Wachstum von 2,1 % im Jahresvergleich (auf vergleichbarer Basis). Der jährlich wiederkehrende Umsatz von HCL Software belief sich auf 1,13 Mrd. US-Dollar. Der Jahresumsatz pro Mitarbeiter belief sich auf 65.400 US-Dollar, was einem Anstieg von 2,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Umsatz im Bereich „Advanced AI" belief sich im Quartal auf 219 Mio. US-Dollar, was einem annualisierten Umsatz von 876 Mio. US-Dollar entspricht.

Das vertikale Wachstum in den einzelnen Branchen wurde vom Einzelhandel und den Konsumgütern mit einem Wachstum von 14 % im Jahresvergleich (CC) angeführt, gefolgt von den Finanzdienstleistungen mit 7,1 % im Jahresvergleich (CC) sowie dem Technologie- und Dienstleistungssektor mit 5,9 % im Jahresvergleich (CC). Was die regionalen Märkte betrifft, verzeichneten die USA ein Wachstum von 3,5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (CC). Indien verzeichnete mit 21,8 % im Jahresvergleich (CC) das stärkste Wachstum, während der Rest der Welt um 11,4 % im Jahresvergleich (CC) wuchs.