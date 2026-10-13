Translumina startet die globale randomisierte kontrollierte Studie „SPARX", um die Evidenzbasis für medikamentenbeschichtete Ballons bei komplexen Koronarerkrankungen zu erweitern

Als eine der bislang durchgeführten zeitgenössischen multinationalen randomisierten DCB-Studien wird von SPARX erwartet, dass sie die erforderlichen Erkenntnisse liefert, um die künftige Rolle von medikamentenbeschichteten Ballons bei komplexen Koronarinterventionen zu definieren.

LUZERN, Schweiz und NEU-DELHI, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die globale randomisierte kontrollierte Studie (RCT) „SPARX" wurde offiziell gestartet. Damit beginnt die multinationale randomisierte Studie, in der eine Strategie mit vorrangigem Einsatz eines medikamentenbeschichteten Ballons (DCB) im Vergleich zu modernen medikamentenfreisetzenden Stents (DES) bei Patienten mit komplexer koronarer Herzkrankheit untersucht wird. SPARX wurde entwickelt, um vergleichbare Erkenntnisse zu gewinnen, und zielt darauf ab, wichtige offene klinische Fragen hinsichtlich der Sicherheit, Wirksamkeit und der Langzeitergebnisse einer Behandlungsstrategie nach dem Motto „Nichts außer Acht lassen" zu klären, was das Potenzial birgt, die künftige klinische Praxis und internationale Leitlinienempfehlungen zu prägen.

Ein ungedeckter klinischer Bedarf

Prof. Adnan Kastrati, Studienleiter, Deutsches Herzzentrum, Deutschland, hob die klinische Begründung der Studie hervor:

„Trotz der Fortschritte in der Technologie medikamentenbeschichteter Stents können dauerhafte metallische Implantate mit Spätkomplikationen verbunden sein, die über das erste Jahr hinaus auftreten. Medikamentenbeschichtete Ballons, bei denen kein dauerhaftes Implantat verbleibt, bieten eine therapeutische Alternative, die durch zunehmende Evidenz aus verschiedenen Läsionsgruppen gestützt wird. Die randomisierte Evidenz bei komplexer Koronarerkrankung ist jedoch nach wie vor begrenzt. Die SPARX-Studie wurde mit dem Ziel konzipiert, die Rolle medikamentenbeschichteter Ballons in der modernen Koronarintervention näher zu definieren."

Prof. Florim Cuculi, globaler leitender Studienleiter, Luzerner Kantonsspital, Schweiz, äußerte sich zur Bedeutung der Studie:

„SPARX wurde als multinationale, randomisierte Studie konzipiert, in der eine DCB-First-Strategie mit modernen medikamentenbeschichteten Stents bei einem breiten Spektrum komplexer Koronarläsionen verglichen wird. An der Studie werden 1.380 Patienten aus 10 Ländern teilnehmen; die Nachbeobachtungszeit beträgt zwei Jahre, und als primärer Endpunkt dient ein einjähriger geräteorientierter zusammengesetzter Endpunkt (DOCE). Darüber hinaus wird SPARX randomisierte Daten zum direkten Vergleich zwischen zwei etablierten Technologien für mit Paclitaxel beschichtete Ballons liefern. Wir sind der Ansicht, dass SPARX darauf abzielt, die Rolle von medikamentenbeschichteten Ballons in der modernen Koronarintervention zu definieren."