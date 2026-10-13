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    Juso-Chef Türmer sieht Neuordnung der SPD als Chance

    Für Sie zusammengefasst
    • Türmer sieht die Neuordnung der SPD als große Chance
    • Parteitag ermöglicht breite Debatten zur SPD-Zukunft
    • Klingbeil trägt Neustart mit, Kandidatur bleibt offen
    Juso-Chef Türmer sieht Neuordnung der SPD als Chance
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Juso-Chef Philipp Türmer sieht die nach dem Rückzug von Parteichefin Bärbel Bas anstehende Neuordnung der SPD als Chance für die Partei. "Mit dem angekündigten Parteitag ist nun endlich die Grundlage dafür gelegt, dass wir mit der Breite der Partei sämtliche Diskussion zur Zukunft der SPD führen können", sagte Türmer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

    "Wir brauchen wieder einen Plan und Ideen für die Zukunft - und Köpfe, die dafür glaubwürdig stehen", so der Juso-Vorsitzende. "Dass Lars Klingbeil heute Bereitschaft für einen umfassenden personellen Neustart signalisiert hat, verdient ebenso Anerkennung. Es ist gut, dass alles auf den Tisch kommt."

    Die SPD will laut Klingbeil ihre gesamte Parteispitze auf einem Parteitag im Dezember oder Januar neu wählen. Ob er selbst noch einmal als Parteichef kandidieren will, hat Klingbeil offengelassen. In Interviews von ARD und ZDF bekräftigte er am Abend, er klebe nicht an seinem Amt. Es gehe um die bestmögliche Aufstellung, und darüber werde man gemeinsam entscheiden. Finanzminister und Vizekanzler will Klingbeil auch dann bleiben, wenn er nach dem Parteitag nicht mehr SPD-Vorsitzender sein sollte./wn/DP/zb






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