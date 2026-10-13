Öfter ins Ausland und neue Sprinter-Linie

BERLIN (dpa-AFX) - Die kriselnde Deutsche Bahn baut ihre Verbindungen ins europäische Ausland mit dem neuen Fahrplan ab Mitte Dezember weiter aus. Dann sind täglich mehr als 320 internationale Fahrten im Angebot, wie der bundeseigene Konzern mitteilte - etwa nach Frankreich, Italien oder Österreich. Das seien 20 mehr als bislang und 20 Prozent mehr als noch 2019.

Zwischen Hamburg und München gibt es vom 13. Dezember an außerdem eine neue besonders schnelle Verbindung. Der Sprinter braucht 5.20 Stunden, fährt dreimal täglich in beide Richtungen und hält nur in Hannover und Nürnberg.