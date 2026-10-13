Wildberger will KI-Umsätze in Deutschland besteuern

Auch Wildberger rechnet damit, dass KI die Arbeitswelt grundlegend verändern wird. Langfristig entstehe zwar mehr Beschäftigung, aber in anderen Jobs als heute. Umschulungen und neue Tätigkeiten, etwa im Handwerk oder in der Pflege, müssten finanziert werden, so der Minister. Dafür brauche es Wachstum und Offenheit für andere Instrumente./wn/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 541,2 auf Nasdaq (13. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +2,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,60 Bil..

Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 624,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +6,26 %/+18,27 % bedeutet.