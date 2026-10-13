GFI integriert Eloquens AI direkt in GFI KerioConnect und stellt damit über 30.000 Organisationen, die ihre E-Mail-Dienste selbst verwalten, einen KI-gestützten E-Mail-Assistenten zur Verfügung.

PRAG, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- GFI Software, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Sicherheits- und Kommunikationslösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), gab heute bekannt, dass Eloquens AI jetzt direkt in GFI KerioConnect integriert ist, dem Mail- und Kollaborationsserver, der von mehr als 30.000 Organisationen weltweit eingesetzt wird. GFI-CEO Eric Vaughan kündigte die neue Innovation während seiner Keynote auf der ZEBR.AI Roadshow Praha 2026 an, in dem Land, in dem Kerio 1997 gegründet wurde.

KI-E-Mail-Assistenten wie Microsoft 365 Copilot und Gmails Gemini wurden für Organisationen entwickelt, die ihre E-Mails bereits in die Cloud eines anderen Anbieters verlagert hatten. Viele GFI KerioConnect-Kunden betreiben ihre E-Mail-Dienste bewusst selbst, um ihre Daten zu kontrollieren, Vorschriften einzuhalten oder Kosten zu sparen. Eloquens AI bietet ihnen beträchtliche KI-Unterstützung, ohne dass sie auf diese Wahlmöglichkeit verzichten müssen.

„Seit Beginn der GenAI-Revolution hat KI in E-Mails einen versteckten Preis: „Verlegen Sie Ihre E-Mails zunächst zu Microsoft oder Google", sagte Eric Vaughan, CEO von GFI Software und IgniteTech. „Zehntausende GFI KerioConnect-Kunden haben sich aus Sicherheits- und Datenschutzgründen für den Betrieb ihrer eigenen E-Mail-Dienste entschieden und sollten für diese Entscheidung nicht bestraft werden." Wir liefern nun einen der fortschrittlichsten KI-E-Mail-Assistenten auf dem Markt – direkt auf dem Server, den sie bereits besitzen."

Der Posteingang, der bearbeitet wird, bevor Sie ihn öffnen

Innerhalb weniger Minuten nach Eingang einer Nachricht entscheidet Eloquens AI, was benötigt wird. Benachrichtigungen und Newsletter werden in einen Ordner „Keine Antwort erforderlich" verschoben. Nachrichten, die eine Entscheidung erfordern, bleiben im Posteingang und sind entsprechend gekennzeichnet. Standardfragen werden mit einer Antwort beantwortet, die in Entwürfen gespeichert ist, im eigenen Stil des Benutzers verfasst wurde und zur Überprüfung und zum Versand bereitsteht. Jede Entscheidung wird begründet, sodass die Nutzer schneller und mit mehr Zuversicht handeln können. Eloquens AI funktioniert in GFI KerioConnect Webmail, dem Desktop-Client und Microsoft Outlook.