Leicht schwächer im angespannten Umfeld

Technologiewerte und hier besonders Papiere von Chipkonzernen hatten am Vortag in den USA einen schweren Stand und wurden anschließend auch in Asien verkauft. Am Dienstag rücken zudem Banken in den Fokus, wenn unter anderem JPMorgan und Goldman Sachs ihre Quartalsbilanzen präsentieren und damit die Berichtssaison in den USA anschieben./ajx/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 334,3 auf NYSE (13. Oktober 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um +0,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,78 %.

Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 797,32 Mrd..

JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 351,22USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 391,00USD was eine Bandbreite von -4,28 %/+16,96 % bedeutet.