DAX-FLASH
Leicht schwächer im angespannten Umfeld
- Dax dürfte angesichts Techdrucks leichter starten
- Trendlinie bremst, 200-Tage-Linie gibt Halt
- JPMorgan und Goldman eröffnen US-Bilanzsaison
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei leicht nachgebenden Ölpreisen und einem unter Druck stehenden Technologiesektor dürfte der Dax am Dienstag mit leichten Abgaben starten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex etwas mehr als zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handel mit minus 0,16 Prozent auf 25.237 Punkten.
An der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend war er am Vortag zurückgeprallt. Sie verläuft derzeit bei 21.322 Punkten. Unterstützung liefert die für den längerfristigen Kursverlauf relevante 200-Tage-Linie bei 24.862 Zählern.
Technologiewerte und hier besonders Papiere von Chipkonzernen hatten am Vortag in den USA einen schweren Stand und wurden anschließend auch in Asien verkauft. Am Dienstag rücken zudem Banken in den Fokus, wenn unter anderem JPMorgan und Goldman Sachs ihre Quartalsbilanzen präsentieren und damit die Berichtssaison in den USA anschieben./ajx/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie
Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 334,3 auf NYSE (13. Oktober 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um +0,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,78 %.
Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 797,32 Mrd..
JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 351,22USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 391,00USD was eine Bandbreite von -4,28 %/+16,96 % bedeutet.
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