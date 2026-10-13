Samsung und SK Hynix stürzen ab – Broadcom-Chef warnt vor KI-Casino

Zusätzlichen Druck kommt durch eine Warnung von Broadcom-Chef Hock Tan. Er verglich die Marktstimmung mit einem Casino. Viele KI-Investoren wüssten kaum, worin sie ihr Geld steckten, und hätten extreme Erwartungen. Die Finanzierung des KI-Ausbaus könnte zu einem größeren Problem werden als die Knappheit an Chips. Höhere Zinsen belasten bereits große, schuldenfinanzierte Geschäfte.

Der KI-Boom an der Börse bekommt Risse. Nach Verlusten bei US-Chipwerten hat sich der Ausverkauf in Asien verschärft. Südkoreas Leitindex Kospi fiel am Dienstag zeitweise um sieben Prozent. Samsung und SK Hynix verloren jeweils mehr als acht Prozent, Japans Speicherhersteller Kioxia mehr als zwölf Prozent. TSMC gab zeitweise bis zu zwei Prozent nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch China schürt Sorgen. Laut einem Bericht, den Bloomberg aufgegriffen hat, will CXMT bis Ende 2026 einen Server-Speicher mit höherer Speicherdichte auf den Markt bringen. Das erhöht den Druck auf Samsung und SK Hynix. Allerdings muss CXMT noch zeigen, dass daraus eine wettbewerbsfähige Massenproduktion wird, betont Fondsmanager Jung In Yun.

Für Südkoreas Börse wird es auch technisch kritisch. Der Kospi liegt ein Drittel unter seinem Rekordhoch vom Juni und unter der 200-Tage-Linie. Im Oktober haben ausländische Anleger netto Aktien für mehr als 6,3 Milliarden US-Dollar verkauft. Die Börse setzte daraufhin den programmgesteuerten Kospi-Handel kurzzeitig aus.

Die entscheidende Frage ist, ob der KI-Boom bis 2028 und darüber hinaus anhält. Selbst Samsungs Rekordgewinne konnten der Aktie in der vergangenen Woche keinen Schub geben. Nachdem der Börsengang des von Nvidia unterstützten Rechenzentrumsbetreibers Firmus Grid geplatzt ist, richten sich die Blicke nun auf ASML und TSMC. Ihre Zahlen in dieser Woche liefern Hinweise darauf, wie lange das starke Gewinnwachstum noch anhält.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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